Da Monte Carlo: Hubert Hurkacz e nessuna domanda per lui (Video)

Scena a metà tra il comico e il tragico al Masters 1000 di Montecarlo, protagonista il polacco Hubert Hurkacz che – dopo aver buttato Thomas Fabbiano all’esordio – in sala stampa non ha ricevuto nemmeno una domanda, venendo completamente ignorato sia dai cronisti polacchi che da quelli esteri: “Una conferenza senza domande, non l’avevo mai vissuta”.