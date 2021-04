Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo degli Ottavi di Finale. In campo Fabio Fognini

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Stefanos Tsitsipas vs [16] Cristian Garin

2. [1] Novak Djokovic vs Daniel Evans

3. [14] Grigor Dimitrov vs [3] Rafael Nadal

4. [6] Andrey Rublev vs [9] Roberto Bautista Agut

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Lucas Pouille vs Alejandro Davidovich Fokina

2. [11] David Goffin vs [5] Alexander Zverev (non prima ore: 13:00)

3. [15] Fabio Fognini vs Filip Krajinovic

4. Casper Ruud vs [12] Pablo Carreno Busta

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Felix Auger-Aliassime / Hubert Hurkacz

2. [3] Ivan Dodig / Filip Polasek vs Daniel Evans / Neal Skupski

3. [Alt] Ariel Behar / Gonzalo Escobar OR Grigor Dimitrov / David Goffin vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic