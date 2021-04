Roland Garros: Le qualificazioni si disputeranno a porte chiuse. Le quali femminili avranno finalmente 128 giocatrici

La Federtennis francese ha confermato in un comunicato che le qualificazioni del Roland Garros si disputeranno a porte chiuse dal 24 al 28 maggio.

Le qualificazioni del torneo maschile e femminile saranno identiche con la presenza di 128 giocatori e giocatrici e non più di 96 per le donne come accadeva in passato.

Si giocherà anche il doppio misto con la presenza di 16 coppie invece che delle canoniche 32.