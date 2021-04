I “Magnifici 8 di Rafa”, Nadal parla del suo team

In un breve video realizzato per la compagnia iberica “Telefonica”, Rafa Nadal parla dei membri fondamentali del proprio team. “I magnifici 8” (Rafa incluso), ognuno a suo modo decisivo per la lunga e fortunatissima carriera del maiorchino.

Si parte ovviamente da zio Toni, suo primo maestro e coach per quasi tutta la carriera del 20 volte campione Slam, “Gli obiettivi che mio zio aveva con me erano ambiziosi”, dice Rafa. Quindi Carlos Costa, ex ottimo tennista spagnolo diventato il manager di Rafa, importante per ogni aspetto extra campo ma non solo, vista la sua esperienza e vera amicizia con Rafa. “Ho la massima fiducia di Costa, con lui posso parlare di qualsiasi cosa e problema”. Carlos Moya, suo attuale coach e primo mentore di un giovanissimo Nadal, “In qualche modo è sempre stato un mio punto di riferimento”. Angel Cotorro, il medico, spalla indispensabile per risolvere i diversi guai fisici occorsi nella carriera. “Con Angel abbiamo passato momenti complicati, perché se sei col medico vuol dire che qualcosa non va”. Francis Roig, allenatore in campo e torneo, persona di fiducia totale e attento osservatore del gioco di Rafa, “è la persona che sa come far tornare il mio miglior tennis”. Benito Perez Barbadillo, PR manager e persona di grande esperienza della vita sul tour, “quando Benito è con noi, non devo temere alcun problema, la soluzione si trova sempre”. Infine Rafa Maymò, fisioterapista di Nadal, “la persona con cui ho passato più tempo in assoluto durante la mia carriera”, membro fondamentale per curare il fisico di Rafa.

La qualità naturali di Nadal sono incredibili, ma aver creato attorno a sé un team così ben strutturato, coeso e positivo, ha certamente aiutato lo spagnolo a giocare a tennis in modo straordinario, a trovare il sostegno adeguato alle tante problematiche tecniche, fisiche e mentali della dura vita in giro per il mondo, a “proteggersi” da problemi e dubbi.

Ecco il video di Telefonica

