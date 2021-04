Jannik Sinner è l’ottavo teenager a conquistare le semifinali a Miami. Ben 5 sono diventati n.1 del mondo

E’ arrivata una statistica decisamente interessante dopo l’accesso di Jannik Sinner alle semifinali del torneo di Miami.

Sinner è l’ottavo teenager a raggiungere le semifinali di Miami nei 36 anni di storia del torneo. Degli altri sette giocatori che hanno raggiunto tale impresa, cinque hanno conquistato la vetta nel ranking ATP.

Player Age Year Result Career-High Ranking

Felix Auger-Aliassime – 18- 2019- SF- No. 17

Rafael Nadal -18 -2005- F -No. 1

Lleyton Hewitt- 19 -2000 -SF -No. 1

Jannik Sinner- 19- 2021 -? -No. 31

Novak Djokovic -19- 2007 -Champion- No. 1

Andy Murray- 19 -2007- SF -No. 1

Andre Agassi -19 -1990 -Champion- No. 1

Denis Shapovalov- 19- 2019 -SF- No. 10

Sinner poi con la semifinale raggiunta questa sera eguaglia il miglior risultato degli azzurri a Miami che ora è condiviso con Fabio Fognini che nel 2017 raggiunse la semifinale.