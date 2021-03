Race ATP 2021: Jannik Sinner in questo momento sarebbe alle Finals di Torino

Race ATP 2021 – Valida per le Finals di Torino

1 Novak Djoković SRB 2140

2 Daniil Medvedev RUS 2130

3 Andrey Rublev RUS 1620

4 Stefanos Tsitsipas GRE 1540

5 Aslan Karatsev RUS 1310

6 Alexander Zverev GER 935

7 Jannik Sinner 755

8 Alexander Bublik KAZ 630

9 Márton Fucsovics HUN 600

10 Roberto Bautista Agut ESP 585

11 Hubert Hurkacz POL 575

12 Diego Schwartzman ARG 550

13 Grigor Dimitrov BUL 505

14 Matteo Berrettini 495

15 Sebastian Korda USA 495

16 Félix Auger-Aliassime CAN 465

17 Lloyd Harris RSA 457

18 Fabio Fognini 435

19 David Goffin BEL 425

20 Karen Khachanov RUS 405

21 Cameron Norrie GBR 400

22 Jérémy Chardy FRA 400

23 Alex de Minaur AUS 395

24 Lorenzo Musetti 385

25 Alexei Popyrin AUS 380

26 Milos Raonic CAN 365

27 Mackenzie McDonald USA 361

28 Rafael Nadal ESP 360

29 Denis Shapovalov CAN 360

30 Taylor Fritz USA 335

31 Dušan Lajović SRB 315

32 Nikoloz Basilashvili GEO 315

33 Daniel Evans GBR 290

34 Juan Manuel Cerundolo ARG 288

35 Facundo Bagnis ARG 277

36 Dominic Thiem AUT 275

37 Casper Ruud NOR 270

38 Borna Ćorić CRO 270

39 Arthur Rinderknech FRA 270

40 Benjamin Bonzi FRA 270

41 Frances Tiafoe USA 265

42 Cristian Garín CHI 260

43 Albert Ramos Viñolas ESP 260

44 Dominik Köpfer GER 255

45 Miomir Kecmanović SRB 250

46 Francisco Cerundolo ARG 238

47 Jan Lennard Struff GER 235

48 Kei Nishikori JPN 235

49 Lorenzo Sonego 225

50 Ugo Humbert FRA 225