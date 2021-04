Masters 1000 Miami: I risultati dei Quarti di Finale. Roberto Bautista Agut elimina Medvedev. Sarà lui lo sfidante di Sinner

Il tabellone di Miami perde il favorito numero uno. Per la terza volta in altrettanti scontri diretti Daniil Medvedev (ATP 2) si è dovuto inchinare di fronte alla classe di Roberto Bautista Agut (12), che lo ha estromesso allo stadio dei quarti di finale con l’inequivocabile punteggio di 6-4 6-2 in 1h33′ di partita.

A contendere un posto in finale allo spagnolo ci sarà Jannik Sinner (31), che nella sfida tra baby-fenomeni ha avuto ancora una volta la meglio su Alexander Bublik (44). Arresosi in 3 set a Dubai un paio di settimane fa, il kazako questa volta è stato battuto per 7-6 (7/5) 6-4, arrivando a dire alla stretta di mano con il proprio avversario: “Non sei umano! Hai 15 anni (in realtà 19, ndr) e giochi così? Gran lavoro”.

Masters 1000 Miami (USA) – Quarti di Finale, cemento

1.vs [32] Alexander Bublik(non prima delle 21:00)

2. [1] Daniil Medvedev vs [7] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 02:30)



Court 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Miomir Kecmanovic / Aisam-Ul-Haq Qureshi vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic



2. [7] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [WC] Sebastian Korda / Michael Mmoh



3. Marcelo Arevalo / Horia Tecau vs Daniel Evans / Neal Skupski