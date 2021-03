Masters 1000 Miami: Esame di primo turno superato per Lorenzo Musetti. Ora la sfida con Benoit Paire

Buona la prima per Lorenzo Musetti che vola al secondo turno nel torneo Masters 1000 di Miami.

L’azzurro ha sconfitto questa notte all’esordio l’americano Michael Mmoh classe 1998 e n.181 ATP con il risultato di 64 64 in 1 ora e 38 minuti di partita.

Al secondo turno Lorenzo Musetti sfiderà Benoit Paire, testa di serie n.23.

Nel primo set Musetti avanti per 3 a 1, subiva il controbreak nel sesto gioco dopo aver mancato una palla per il 4 a 2.

Sul 4 pari, 30-15, con l’americano al servizio, Musetti metteva a segno un bel parziale di sette punti a uno, piazzando il break e chiudendo poi la frazione per 6 a 4.

Nel secondo set Lorenzo si portava avanti sul 4 a 2, grazie al break nel primo game (a 30).

Sul 4 a 2 l’azzurro mancava ben quattro palle per il doppio break e poi nel game successivo annullava due palle per il controbreak e si portava sul 5 a 3.

Sul 5 a 4 Musetti, dallo 0-40, annullava tre pericolose palle per il controbreak e alla prima palla match a disposizione chiudeva game e partita per 6 a 4.

ATP ATP Miami Mmoh M. Mmoh M. 4 4 Musetti L. Musetti L. 6 6 Vincitore: Musetti L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Musetti L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Mmoh M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Musetti L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Mmoh M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Mmoh M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Mmoh M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Mmoh M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Mmoh M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Mmoh M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Mmoh M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Mmoh M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mmoh M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Run-n-gun 🏃‍♂️ Lorenzo Musetti slaps a winner on the full sprint in Miami. #MiamiOpen pic.twitter.com/7uzyW3W3Yd — Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2021

2 Aces 23 Double Faults 168% (50/73) 1st Serve 73% (46/63)60% (30/50) 1st Serve Points Won 65% (30/46)48% (11/23) 2nd Serve Points Won 76% (13/17)77% (10/13) Break Points Saved 83% (5/6)10 Service Games Played 1035% (16/46) 1st Serve Return Points Won 40% (20/50)24% (4/17) 2nd Serve Return Points Won 52% (12/23)17% (1/6) Break Points Converted 23% (3/13)10 Return Games Played 1056% (41/73) Service Points Won 68% (43/63)32% (20/63) Return Points Won 44% (32/73)45% (61/136) Total Points Won 55% (75/136)