Cancro addominale per “Kiki” Schneider, ex coach di Coric e ora al seguito di Danilovic: avviata una raccolta fondi

Si è cominciata a diffondere, sui canali social di diversi tennisti ed allenatori, la nuova raccolta fondi avviata a favore di Kristijan Schneider, attuale coach di Olga Danilovic. Il croato, classe 1981 ed in passato alla guida di Borna Coric (dovette abbandonare l’incarico nel marzo di due anni fa a causa di problemi di salute), è uno dei volti più noti del circuito professionistico, essendosi alternato nelle ultime 10 stagioni come allenatore, tra le altre, anche di Ana Konjuh e Bernard Pera, prima di intraprendere il percorso con la già citata Danilovic.

Due stagioni fa, dopo aver contribuito al grande exploit di Borna Coric culminato con il raggiungimento della dodicesima posizione nel ranking ITF, a Kristijan “Kiki” Schneider venne diagnosticato un cancro al colon-retto: per risolvere il problema fu necessario un intervento chirurgico (considerato tra i più complicati e rischiosi) al quale seguì un lungo percorso di recupero e riabilitazione. A sei mesi dall’intervento, Schneider riuscì a tornare alla vita “normale”, aiutato in questo dalla spinta della moglie e dei suoi quattro figli, e a riprendere l’attività di allenatore.

Nel corso degli Australian Open 2021, però, è venuto a galla un altro grave problema di salute: durante una giornata trascorsa a Melbourne Park assieme ad Olga Danilovic, Schneider ha infatti sentito un forte dolore a livello addominale finendo per essere ricoverato in ospedale. Rientrato in Croazia, è stato sottoposto a due nuovi interventi chirurgici dai quali è emerso un cancro addominale impossibile da rimuovere ma da trattare attraverso la chemioterapia.

In questo momento Schneider si trova fuori dall’ospedale (durante il breve ricovero è arrivato a perdere ben quindici chili) e si appresta ad entrare nel periodo più complicato della sua vita: nelle prossime settimane, infatti, inizierà la chemioterapia (che avrà una durata non inferiore ai sei mesi) e la PET C/T.

Viste le ingenti spese a cui la famiglia dovrà far fronte, è stata avviata in questi giorni una raccolta fondi (clicca QUI) con l’obiettivo di raggiungere la quota $100.000 (al momento sono stati raccolti poco più di $12.000). Sono tante le persone legate al mondo del tennis che hanno già avuto un pensiero per Schneider, tra questi si notano Mandy Minella, Aldin Setkic, Gilles Cervara, Sven Groeneveld, Robert Cokan, Marija Cicak e Dino Marcan.