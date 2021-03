Murray: “Voglio esserci a Wimbledon e sentire che ho l’opportunità di essere di nuovo il vincitore”

Murray “Braveheart”. Da buon leone scozzese, Andy Murray continua a sognare e credere nelle sue chance di tornare ad essere competitivo al massimo livello, addirittura di poter tornare a vincere a Wimbledon. L’ha dichiarato in un’intervista concessa a Prime Video lo scorso 20 marzo. Ecco alcuni passaggi della sua intervista, ed in fondo il video estratto.

“Il sostegno di Kim (sua moglie, ndr) è stato fondamentale per continuare a giocare, continuo ad essere entusiasta di esser tornato e spero che i miei figli possano vedermi presto in un torneo”

“Il ritorno di Roger Federer? I nostri infortuni sono stati molto diversi. Io ero felice di tornare a gareggiare, non stavo andando con alcuna aspirazione, ma capisco perfettamente che lui vuole giocare solo quando è veramente capace di vincere”

“Miami? Spero di giocare molto meglio rispetto ai tre precedenti tornei. C’erano segnali confortanti nelle mie sensazioni e nel livello di gioco che ho mostrato durante l’ultimo set contro Haase e il primo giocato contro Rublev. Devo ora trovare il modo per mantenere quel livello per due ore, e non per 20 o 30 minuti. Quella settimana è stata importante perché ho potuto allenarmi con Coric e Tsitsipas. Mi sentivo a mio agio, ma devo continuare a progredire per stare al passo con i migliori e pensare di potermela giocare in partita con loro. Devo stare in campo il più a lungo possibile e le condizioni a Miami penso possano giovare al mio gioco. Ho viaggiato presto per potermi allenare bene per giorni e acclimatarmi bene”. Ricordiamo che in passato Andy ha spesso scelto di fare base in Florida per diverse settimane di allenamento prima di entrare nelle fasi “calde” della sua stagione.

“Non credo che il tennis sia andato poi molto avanti nel periodo di mia assenza. Ho potuto allenarmi con alcuni di loro, e la velocità e potenza del gioco è la stessa di quando l’ho lasciato al massimo livello”.

La dichiarazione più sorprendente riguarda il torneo di Wimbledon, il “suo” Slam, dove è stato due volte campione oltre alla medaglia d’oro olimpica nel 2012. Murray dice di crederci, che lì qualcosa di magico potrebbe ancora accadere… “Sento di essere ancora in grado di giocare ai massimi livelli. Ero entusiasta di giocare in Australia perché sentivo di essere pronto ad andare lontano nel torneo, stavo visualizzando la mia condizione per fare qualcosa di importante. È stato brutto non esser andato ma bellissimo tornare a vedere match di tennsi con tutto quel pubblico, finalmente. Forse è troppo ambizioso pensare di vincere un Grande Slam, ma sento che in pochi mesi potrei essere in grado di farcela se rimango in salute e acquisisco un ritmo competitivo. Voglio esserci a Wimbledon, sento dentro di me di aver l’opportunità di essere di nuovo campione. Ho bisogno di qualche mese di buon allenamento, vincere partite in tornei di alto livello e restare in buona salute. So che alcuni penseranno che sto delirando… ma mi vedo con la possibilità di farcela”

Che dire, in bocca al lupo Andy…

Marco Mazzoni