Challenger Biella 3 e San Pietroburgo2: I risultati completi del Day 3. Seppi al secondo turno. Fuori Nardi (Video)

Mercoledì pomeriggio Andreas Seppi ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale dell’ATP Challenger di Biella. Il 37enne di Caldaro si è imposto al primo turno senza fatica sull’ucraino Sergiy Stakhovsky (ATP 197) con il punteggio di 6-2, 6-4.

Seppi, testa di serie numero 2 nel torneo piemontese, gioca il suo secondo Challenger stagionale. Già tre settimane fa era al via a Biella: in quell’occasione ha raggiunto la semifinale, dove poi si è fermato contro l’azzurrino Lorenzo Musetti. Oggi l’altoatesino, numero 107 del ranking, ha affrontato un avversario molto esperto come Stakhovsky. Seppi ed il 35enne ucraino, nel 2010 già numero 31 del mondo, si sono affrontati per la terza volta in carriera. Nel 2010 l’ucraino si è imposto a Nizza, mentre nel 2014 Seppi si è affermato agli US Open di New York in tre set.

Anche oggi l’ha spuntato il tennista d’Oltradige. Seppi ha strappato subito nel game d’apertura il turno di battuta a Stakhovsky. Poco dopo l’altoatesino ha piazzato un altro break per l’allungo del 4-1. Dopo neanche mezz’ora di gioco Seppi ha sfruttato la sua quarta palla set per il 6-2. Un’ottima prestazione del 37enne allievo di Max Sartori, che ha vinto ben l’82% dei punti sul primo servizio, concedendo nessuna palla break a Stakhovsky.

Anche nel secondo parziale Seppi ha conquistato immediatamente il break dell’1-0. L’azzurro ha controllato questo vantaggio, rischiando quasi niente sul proprio turno di battuta. Nel decimo gioco, dopo aver annullato due break point a Stakhovsky, Seppi ha chiuso il match dopo soli 67 minuti di gioco sul 6-4 finale. Una grande prova del tennista altoatesino.

Vittoria netta per Seppi, che domani, giovedì negli ottavi di finale sfiderà il francese Tristan Lamasine (ATP 251). Nessun precedente tra Seppi ed il 28enne di Tihais. Lamasine si è imposto al primo turno nel derby tutto francese su Hugo Grenier per 6-4, 6-2.

Challenger Biella 3 – 1°-2° Turno – Indoor hard

Palapajetta Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Tung-Lin Wu vs Illya Marchenko



CH CH Biella 3 Tung-Lin Wu. Tung-Lin Wu. 4 6 Marchenko I. Marchenko I. 6 7 Vincitore: Marchenko I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 Marchenko I. 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Tung-Lin Wu. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Marchenko I. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Tung-Lin Wu. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Marchenko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Tung-Lin Wu. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Marchenko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Tung-Lin Wu. 15-0 15-15 A-40 2-2 → 3-2 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Tung-Lin Wu. 0-15 15-15 40-15 1-1 → 2-1 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Tung-Lin Wu. 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Marchenko I. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Tung-Lin Wu. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Tung-Lin Wu. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Marchenko I. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tung-Lin Wu. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Marchenko I. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Tung-Lin Wu. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Marchenko I. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Tung-Lin Wu. 15-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Sergiy Stakhovsky vs [2] Andreas Seppi



CH CH Biella 3 Stakhovsky S. Stakhovsky S. 2 4 Seppi A. Seppi A. 6 6 Vincitore: Seppi A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Stakhovsky S. 15-0 30-0 3-5 → 4-5 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 40-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Seppi A. 15-0 30-0 30-15 0-1 → 0-2 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Seppi A. 15-0 15-15 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Stakhovsky S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Stakhovsky S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [5] Peter Gojowczyk vs Quentin Halys



CH CH Biella 3 Gojowczyk P. Gojowczyk P. 6 6 7 Halys Q. Halys Q. 7 1 6 Vincitore: Gojowczyk P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Gojowczyk P. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Halys Q. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Gojowczyk P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Gojowczyk P. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Halys Q. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Gojowczyk P. 0-15 15-15 15-30 30-30 1-4 → 2-4 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Gojowczyk P. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Gojowczyk P. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Halys Q. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Gojowczyk P. 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Halys Q. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Gojowczyk P. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Halys Q. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Gojowczyk P. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Halys Q. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Gojowczyk P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Gojowczyk P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Gojowczyk P. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Halys Q. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Gojowczyk P. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Halys Q. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Gojowczyk P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Halys Q. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Gojowczyk P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Halys Q. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Gojowczyk P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Halys Q. 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [Q] Matthias Bachinger vs Robin Haase (non prima ore: 14:00)



CH CH Biella 3 Bachinger M. Bachinger M. 2 4 Haase R. Haase R. 6 6 Vincitore: Haase R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Haase R. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Bachinger M. 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Haase R. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Bachinger M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Haase R. 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Haase R. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Bachinger M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Haase R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Bachinger M. 15-0 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Haase R. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Bachinger M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Haase R. 15-0 15-15 40-15 2-3 → 2-4 Bachinger M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Haase R. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Bachinger M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Haase R. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Bachinger M. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [1] Denys Molchanov / Sergiy Stakhovsky vs Martin Klizan / Zdenek Kolar



CH CH Biella 3 Molchanov D. / Stakhovsky S. Molchanov D. / Stakhovsky S. 6 6 Klizan M. / Kolar Z. Klizan M. / Kolar Z. 2 4 Vincitore: Molchanov D. / Stakhovsky S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Molchanov D. / Stakhovsky S. 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Klizan M. / Kolar Z. 15-15 15-30 15-40 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Klizan M. / Kolar Z. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 Molchanov D. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Klizan M. / Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Molchanov D. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Klizan M. / Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Klizan M. / Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Klizan M. / Kolar Z. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-2 → 5-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Klizan M. / Kolar Z. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Klizan M. / Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Molchanov D. / Stakhovsky S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Klizan M. / Kolar Z. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

6. [WC] Matteo Gigante / Giulio Zeppieri vs Peter Gojowczyk / Tobias Kamke



CH CH Biella 3 Gigante M. / Zeppieri G. Gigante M. / Zeppieri G. Gojowczyk P. / Kamke T. Gojowczyk P. / Kamke T. Vincitore: Gojowczyk P. / Kamke T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Jocker Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Akira Santillan vs [7] Marc-Andrea Huesler



CH CH Biella 3 Santillan A. Santillan A. 7 3 6 Husler M. Husler M. 5 6 3 Vincitore: Santillan A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Husler M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 A-40 5-2 → 5-3 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Husler M. 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Husler M. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Santillan A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Husler M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Santillan A. 40-A A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Santillan A. 0-15 0-30 0-40 30-15 2-4 Santillan A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Husler M. 15-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Santillan A. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Husler M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Husler M. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Santillan A. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Husler M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Santillan A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Husler M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Husler M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Santillan A. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Husler M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Santillan A. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Husler M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Santillan A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Husler M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Zdenek Kolar vs [6] Jurij Rodionov



CH CH Biella 3 Kolar Z. Kolar Z. 2 6 6 Rodionov J. Rodionov J. 6 4 7 Vincitore: Rodionov J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Rodionov J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Kolar Z. 15-0 15-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Rodionov J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Kolar Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kolar Z. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rodionov J. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Rodionov J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Kolar Z. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rodionov J. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Kolar Z. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Kolar Z. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rodionov J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kolar Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Kolar Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Rodionov J. 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Kolar Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Kolar Z. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Rodionov J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Kolar Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Luca Nardi vs Liam Broady



CH CH Biella 3 Nardi L. Nardi L. 3 4 Broady L. Broady L. 6 6 Vincitore: Broady L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Broady L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Nardi L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Broady L. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Nardi L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Broady L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Nardi L. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Broady L. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Nardi L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Broady L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Nardi L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Broady L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Nardi L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Broady L. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Nardi L. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Broady L. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Nardi L. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Broady L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Nardi L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Broady L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. Andrea Arnaboldi / Luca Vanni vs [2] N.Sriram Balaji / Luca Margaroli (non prima ore: 14:00)



CH CH Biella 3 Arnaboldi A. / Vanni L. Arnaboldi A. / Vanni L. 3 4 Balaji S. / Margaroli L. Balaji S. / Margaroli L. 6 6 Vincitore: Balaji S. / Margaroli L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Arnaboldi A. / Vanni L. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Arnaboldi A. / Vanni L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Arnaboldi A. / Vanni L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Balaji S. / Margaroli L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Arnaboldi A. / Vanni L. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Arnaboldi A. / Vanni L. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Balaji S. / Margaroli L. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Arnaboldi A. / Vanni L. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Arnaboldi A. / Vanni L. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Balaji S. / Margaroli L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Arnaboldi A. / Vanni L. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Arnaboldi A. / Vanni L. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Balaji S. / Margaroli L. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

5. [3] Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Daniel Masur / Jurij Rodionov



CH CH Biella 3 Doumbia S. / Reboul F. • Doumbia S. / Reboul F. 0 4 2 Masur D. / Rodionov J. Masur D. / Rodionov J. 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Doumbia S. / Reboul F. 2-4 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Doumbia S. / Reboul F. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Masur D. / Rodionov J. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-3 → 2-3 Masur D. / Rodionov J. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Doumbia S. / Reboul F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Masur D. / Rodionov J. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Doumbia S. / Reboul F. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

6. Quentin Halys / Tristan Lamasine vs [4] Ivan Sabanov / Matej Sabanov



Il match deve ancora iniziare

Centre Court – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. Duje Ajdukovic vs [7] Christopher Eubanks



CH CH St Petersburgh 2 Ajdukovic D. Ajdukovic D. 3 3 Eubanks C. Eubanks C. 6 6 Vincitore: Eubanks C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ajdukovic D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Eubanks C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Ajdukovic D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Eubanks C. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Ajdukovic D. 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Eubanks C. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ajdukovic D. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Eubanks C. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ajdukovic D. 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Eubanks C. 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ajdukovic D. 15-0 30-0 30-15 2-5 → 3-5 Eubanks C. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Ajdukovic D. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Eubanks C. 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ajdukovic D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Eubanks C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ajdukovic D. 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Eubanks C. 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [WC] Denis Yevseyev vs [2] Dmitry Popko (non prima ore: 09:30)



CH CH St Petersburgh 2 Yevseyev D. Yevseyev D. 4 6 4 Popko D. Popko D. 6 2 6 Vincitore: Popko D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Popko D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Yevseyev D. 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Popko D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 Yevseyev D. 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Popko D. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-30 2-3 → 2-4 Yevseyev D. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Popko D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Yevseyev D. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Popko D. 15-0 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yevseyev D. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Popko D. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Yevseyev D. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 Popko D. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Yevseyev D. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Popko D. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Yevseyev D. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Popko D. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Yevseyev D. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Popko D. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Yevseyev D. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Popko D. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Yevseyev D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Popko D. 0-15 15-15 30-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Yevseyev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Popko D. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Yevseyev D. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Popko D. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Yevseyev D. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [4] Marius Copil vs Alexey Vatutin



CH CH St Petersburgh 2 Copil M. Copil M. 5 6 6 Vatutin A. Vatutin A. 7 3 1 Vincitore: Copil M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Vatutin A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Copil M. 15-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 Vatutin A. 15-0 40-0 4-0 → 4-1 Copil M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Copil M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Vatutin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Copil M. 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Vatutin A. 15-0 30-0 5-2 → 5-3 Copil M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Vatutin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 40-30 4-1 → 4-2 Copil M. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Vatutin A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Copil M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 A-40 2-0 → 3-0 Vatutin A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Copil M. 40-40 40-A 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-15 0-30 0-40 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Vatutin A. 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Copil M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Copil M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Vatutin A. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Copil M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Vatutin A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Copil M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Vatutin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Copil M. 15-0 15-15 30-15 30-30 15-0 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Vatutin A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Copil M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

4. [5] Rudolf Molleker vs [Q] Jiri Lehecka



CH CH St Petersburgh 2 Molleker R. Molleker R. 2 3 Lehecka J. Lehecka J. 6 6 Vincitore: Lehecka J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Molleker R. 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Lehecka J. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Molleker R. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Lehecka J. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Molleker R. 15-0 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Lehecka J. 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Molleker R. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lehecka J. 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Molleker R. 30-0 0-15 0-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Molleker R. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Lehecka J. 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Molleker R. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Molleker R. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Lehecka J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Molleker R. 15-0 0-30 0-0 → 0-1

5. [WC] Daniil Golubev / Evgenii Tiurnev vs [4] Jesper De Jong / Sem Verbeek (non prima ore: 13:30)



CH CH St Petersburgh 2 Golubev D. / Tyurnev E. Golubev D. / Tyurnev E. 4 6 De Jong J. / Verbeek S. De Jong J. / Verbeek S. 6 7 Vincitore: De Jong J. / Verbeek S. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Golubev D. / Tyurnev E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 De Jong J. / Verbeek S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Golubev D. / Tyurnev E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 De Jong J. / Verbeek S. 0-15 15-0 40-0 2-3 → 2-4 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Golubev D. / Tyurnev E. 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-2 → 1-2 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 De Jong J. / Verbeek S. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Golubev D. / Tyurnev E. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 De Jong J. / Verbeek S. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Golubev D. / Tyurnev E. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6. [WC] Alexander Igoshin / Ivan Nedelko vs [2] Nathan Pasha / Max Schnur



CH CH St Petersburgh 2 Igoshin A. / Nedelko I. Igoshin A. / Nedelko I. 6 4 Pasha N. / Schnur M. Pasha N. / Schnur M. 7 6 Vincitore: Pasha N. / Schnur M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Igoshin A. / Nedelko I. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Pasha N. / Schnur M. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Igoshin A. / Nedelko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Pasha N. / Schnur M. 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Igoshin A. / Nedelko I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Pasha N. / Schnur M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Igoshin A. / Nedelko I. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Pasha N. / Schnur M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Igoshin A. / Nedelko I. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Pasha N. / Schnur M. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Pasha N. / Schnur M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 6-5 → 6-6 Igoshin A. / Nedelko I. 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Pasha N. / Schnur M. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Igoshin A. / Nedelko I. 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Pasha N. / Schnur M. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 5-3 Igoshin A. / Nedelko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Pasha N. / Schnur M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Igoshin A. / Nedelko I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Pasha N. / Schnur M. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Igoshin A. / Nedelko I. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Pasha N. / Schnur M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Igoshin A. / Nedelko I. 15-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00)

1. Evgeny Karlovskiy / Nino Serdarusic vs [Alt] Jelle Sels / Tim Van Rijthoven



CH CH St Petersburgh 2 Karlovskiy E. / Serdarusic N. Karlovskiy E. / Serdarusic N. 6 6 Sels J. / Van Rijthoven T. Sels J. / Van Rijthoven T. 1 2 Vincitore: Karlovskiy E. / Serdarusic N. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tiebreak 5-2 → 6-2 Tiebreak 4-2 → 5-2 Tiebreak 3-2 → 4-2 Tiebreak 2-2 → 3-2 Tiebreak 2-1 → 2-2 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Tiebreak 4-1 Tiebreak 0-0

2. [SE] Zizou Bergs vs Pedja Krstin (non prima ore: 09:30)



CH CH St Petersburgh 2 Bergs Z. Bergs Z. 6 6 Krstin P. Krstin P. 2 1 Vincitore: Bergs Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Krstin P. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Bergs Z. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Krstin P. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Bergs Z. 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Krstin P. 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Bergs Z. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Krstin P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Bergs Z. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Krstin P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Bergs Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Krstin P. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Bergs Z. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Krstin P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Bergs Z. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Krstin P. 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Teymuraz Gabashvili / Aleksandr Nedovyesov vs Altug Celikbilek / Cem Ilkel (non prima ore: 11:00)



CH CH St Petersburgh 2 Gabashvili T. / Nedovyesov A. Gabashvili T. / Nedovyesov A. 1 6 4 Sijsling I. / Smits G. Sijsling I. / Smits G. 6 3 10 Vincitore: Sijsling I. / Smits G. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-10 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6

4. Mirza Basic / Harry Bourchier vs Konstantin Kravchuk / Denis Yevseyev



CH CH St Petersburgh 2 Basic M. / Bourchier H. Basic M. / Bourchier H. 1 1 Kravchuk K. / Yevseyev D. Kravchuk K. / Yevseyev D. 6 6 Vincitore: Kravchuk K. / Yevseyev D. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Basic M. / Bourchier H. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 Kravchuk K. / Yevseyev D. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Basic M. / Bourchier H. 0-15 30-15 1-3 → 1-4 Kravchuk K. / Yevseyev D. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Basic M. / Bourchier H. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Kravchuk K. / Yevseyev D. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Basic M. / Bourchier H. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Kravchuk K. / Yevseyev D. 0-15 15-15 30-15 40-30 1-5 → 1-6 Basic M. / Bourchier H. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 1-5 Basic M. / Bourchier H. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Basic M. / Bourchier H. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-3 → 0-4 Kravchuk K. / Yevseyev D. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Basic M. / Bourchier H. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Kravchuk K. / Yevseyev D. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5. [WC] Khumoyun Sultanov / Vaja Uzakov vs Vit Kopriva / Michael Vrbensky