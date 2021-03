Il fratello di Tsitsipas dura 45 minuti e viene eliminato da Davidovich Fokina a Marsiglia

Il debutto di Petros Tsitsipas in un main draw ATP è stato tutt’altro che memorabile. Il fratello minore di Stefanos è stato sonoramente battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel primo turno di Marsiglia, durando solo 45 minuti in campo. 6-0 e 6-2 è stato il risultato finale che ha reso ancora più discutibile l’invito degli organizzatori al giovane greco di 20 anni.

Petros ha vinto solo 5 (!) punti nel primo set e 15 nel secondo e non è mai stato in grado di disturbare il servizio dello spagnolo (n.52° ATP). Il numero 970 del mondo, che non ha mai raggiunto nemmeno le semifinali di un torneo Future, ha vinto solo tre punti in risposta, in un duello a senso unico.

Petros rimane nel torneo per giocare il doppio insieme a suo fratello, mentre Davidovich Fokina si prepara ad affrontare il francese Arthur Rinderknech nel secondo turno del torneo francese.