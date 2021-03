Leo Borg vince la Brasil Junior Cup

Leo Borg, figlio diciassettenne del campione e ex n.1 del mondo Bjorn Borg, ha vinto il titolo più importante della sua carriera questa domenica, sulla terra brasiliana, vincendo la Brasil Junior Cup, un evento di categoria 1 del circuito internazionale under 18, tenutosi a Porto Alegre.

In finale, il giovane svedese, che ha preso parte al famoso film sulla rivalità tra suo padre e John McEnroe, ha battuto Bruno Kazahura, in due set, ed era molto felice ovviamente per il successo ottenuto: “È una sensazione indescrivibile. È il più grande titolo della mia carriera e sono molto felice per il modo in cui ho giocato ad un grande livello per tutta la settimana”.

Ricordiamo che Borg si allena dallo scorso anno con l’accademia di Rafael Nadal a Manacor.