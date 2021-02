Alexei Popyrin completa una settimana da sogno e vince il primo titolo in carriera a Singapore (Video)

Alexei Popyrin ha vinto questa mattina il primo titolo ATP in carriera.

Il 21enne australiano si è incoronato campione dell’ATP 250 Singapore battendo Alexander Bublik e mettendo a segno un punto importante in questa grande settimana in terra di Asia.

Con un tabellone molto aperto era chiaro che poteva esserci una sorpresa e Popyrin ha colto la sua occasione.

Il giocatore 114° classificato ATP ha superato la quarta testa di serie e n.46° ATp per trionfare con il punteggio di 4-6, 6-0, 6-2.

Popyrin ha avuto problemi solo nel primo set, dove non ha salvato l’unica palla break che ha affrontato, ma ha dominato da lì in poi. Infatti, l’australiano ha finito con solo sei punti di servizio persi di fronte a un Bublik che ha mostrato chiaramente segnali di stanchezza.

In questo modo, Popyrin torna nella top 100 e diventa il secondo giocatore a vincere un torneo per la prima volta in carriera nel 2021, unendosi a Daniel Evans. Il kazako continua a non avere una svolta nella sua carriera, mancando il quarto trofeo alla sua quarta finale, la seconda in questa stagione.

ATP ATP Singapore Bublik A. Bublik A. 6 0 2 Popyrin A. Popyrin A. 4 6 6 Vincitore: Popyrin A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Popyrin A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Bublik A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Bublik A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Bublik A. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Bublik A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Popyrin A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Bublik A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Bublik A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Popyrin A. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

5 Ace 115 Doppi falli 166% % primo servizio 67%59% % di punti vinti su primo servizio 94%58% % di punti vinti su secondo servizio 81%1/1 Break point 5/100 Tiebreak vinti 06 Punti vinti in risposta 4157 Punti vinti 878 Giochi vinti 163 N. max giochi vinti di fila 74 N. max punti vinti di fila 751 Punti vinti al servizio 467 Giochi vinti al servizio 11