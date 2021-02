Gran Canaria Challenger 2: Wild card a Carlos Alcaraz

Nel tabellone principale del Gran Canaria Challenger 2 ci sarà una delle giovani stelle più luminose del mondo del tennis. Carlos Alcaraz Garfia ha ricevuto una wild card per il main draw del secondo torneo organizzato da MEF Tennis Events presso El Cortijo Club de Campo. Una presenza prestigiosa che aumenta il valore della manifestazione in programma da domenica 28 febbraio a domenica 7 marzo.

A dare l’annuncio David Marrero, ex numero 5 del mondo di doppio e direttore dei Gran Canaria Challenger 1 e 2: “Sono estremamente felice di annunciare che Carlos Alcaraz Garfia giocherà il secondo torneo programmato in questo splendido club. Si tratta di una giovane promessa del tennis spagnolo che sin da bambino ha dimostrato di avere le qualità per diventare un campione. È per noi un orgoglio che il ragazzo abbia chiesto agli organizzatori di poter aggiungere questa manifestazione al suo calendario, che tra l’altro lo vedrà impegnato, sempre grazie ad una wild card, anche nel Masters 1000 di Madrid”. Il diciassettenne di El Palmar (Murcia) sarà accompagnato dal suo allenatore Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo: “Ferrero non ha bisogno di presentazioni, è una leggenda della storia del tennis. L’evento acquisisce ancora più importanza considerando che avremo tra noi l’ex numero 1 del ranking ATP: sarà straordinario per tutti, compresi i bambini che già da questa settimana stanno ammirando le performance di ottimi tennisti”.

Già numero 127 del mondo, Alcaraz Garfia è stato il primo giocatore nato nel 2003 ad aver vinto un match a livello ATP e in un torneo dello Slam. Nel 2020 ha conquistato tre titoli Challenger e ha già battuto un top 20 (David Goffin a febbraio a Melbourne). Sarà la sua terza presenza in un torneo organizzato da MEF Tennis Events dopo L’Aquila 2019 e Todi 2020. “Abbiamo un ottimo rapporto con Juan Carlos Ferrero – racconta Marcello Marchesini -. Anche lui organizza un Challenger, perciò ci siamo confrontati diverse volte sui vari aspetti di un torneo. Sarà un piacere accogliere nuovamente lui e il suo giovane, fortissimo talento”