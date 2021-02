Challenger di Gran Canaria 1 Day 4: Una vittorie e due sconfitte per gli italiani. A sorpresa out Musetti. Bene Pellegrino

Il day 4 del Challenger di Gran Canaria 1 termina per i nostri colori con due sconfitte e una vittoria. Le sconfitte arrivano contro due tennisti slovacchi: Alex Molcan, qualificato, vittorioso sul nostro Lorenzo Musetti e Filip Horanksy vincente in due set contro Gian Marco Moroni. In sintesi Slovacchia batte Italia per due a zero.

La nota positiva di giornata è la vittoria di Andrea Pellegrino sullo spagnolo Roberto Ortega-Olmedo in due set.

Andiamo con ordine e partiamo con il primo incontro di giornata sul centrale tra Musetti e Molcan.

Lorenzo Musetti viene sconfitto, a sorpresa, dopo due tie break 7-6 (5) 7-6 (4) da un ottimo Alex Molcan (Q). Il tennista slovacco, mancino, n.296 ATP e classe 1997, ha avuto il merito di non mollare mai, mostrando un ottimo bagaglio tecnico di colpi. Per Musetti tanto rammarico per le occasioni sprecate. L’azzurro sia nel primo che nel secondo set è stato avanti di un break e per ben due volte ha servito per il set senza portare a casa il set. Esce di scena uno dei grandi favoriti alla vittoria finale.

Mentre Musetti battagliava in campo, scendeva in campo “Jimbo” Moroni. Il tennista romano ha ceduto a Filip Horanksy testa di serie n. 8, con il punteggio finale di 7-6 (3) 6-4 dopo oltre due ore di gioco. Anche questa partita caratterizzata da scambi lunghi ed estenuanti, ma alla fine il tennista romano, con un deleterio doppio fallo sul match point, cedeva al tennista slovacco che approda ai quarti di finale del torneo.

La nota lieve di giornata è Andrea Pellegrino, come anzi detto, che vola ai quarti di finale. Il tennista pugliese ha avuto la meglio su Roberto Ortega-Olmedo, n. 297 ATP, con il punteggio finale di 6-4 7-5 in 1 ora e 45 minuti di gioco. Dopo un primo set senza storia, nel secondo set l’azzurro ha avuto qualche problema di troppo nel chiudere la partita, sino a quel momento sotto controllo. Dopo aver mancato una palla match, Andrea perdeva la battuta sul 5-4. L’italiano, però, non si perdeva d’animo, reagiva e contro brekkava l’avversario e sul 6-5 e servizio, chiudeva definitivamente la contesa.

Dunque oltre a Riccardo Bonadio (vittorioso nella giornata di ieri su Kavcic) ai quarti di finale del torneo, si aggiunge pure Andrea Pellegrino.

Nella giornata di domani Bonadio sfiderà Steven Diez, mentre Pellegrino se la vedrà con il vincente di Constant Lestienne e Nikola Milojevic.

Luigi Calvo