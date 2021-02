Coppa Davis: i convocati per le sfide di World Group I e World Group II della prossima settimana

Tra venerdì 5 e sabato 6 marzo si giocheranno quattro incontri di Coppa Davis, due validi per il World Group I e due per il World Group II: tutte le altre sfide, invece, sono state spostate al mese di settembre.

Il Pakistan dell’intramontabile Aisam Qureshi, miglior giocatore nella storia del Paese asiatico con 66 vittorie nella competizione in 44 “ties”, ospiterà ad Islamabad, sull’erba outdoor, un Giappone privo dei suoi singolaristi di punta e costretto ad affidarsi, come numero uno, a Yosuke Watanuki (n.270 ITF): tra i convocati della selezione nipponica figura anche il giovanissimo Shintaro Mochizuki, fresco di esordio a livello ATP in quel di Singapore e vincitrice della prova U18 di Wimbledon nel 2019.

Restando nel World Group I, l’altra sfida in calendario sarà quella di Kiev tra Ucraina e Israele: i padroni di casa partono con i favori del pronostico viste le presenze di Illya Marchenko e Sergiy Stakhovsky, gli israeliani si presentano all’appuntamento con un solo Top-400 in singolare (il n.384 Edan Leshem) ma un Top-100 in doppio, il capitano-giocatore Jonathan Erlich (n.77 di specialità).

Per quanto concerne il World Group II, dovrebbe avere vita facile la Bulgaria, chiamata ad ospitare sul cemento indoor di Sofia la nazionale del Messico: senza Grigor Dimitrov, sarà Dimitar Kuzmanov il numero uno per quanto concerne i singolari con il giovane Adrian Andreev (classe 2001 e n.423 ATP) al suo fianco. Il Messico, guidato dal capitano Gallardo-Valles, si presenta con Gerardo Lopez Villasenor come unico Top-800 (n.558 ATP).

Sembrerebbe ancora più chiusa, almeno sulla carta, la sfida di Kalisz tra Polonia e El Salvador: l’ex doppista Mariusz Fyrstenberg non potrà contare su Hubert Hurkacz ma non dovrebbe avere comunque alcun problema viste le partecipazioni di Kamil Majchrzak e Kacper Zuk, oltre ai due collaudati doppisti Jan Zielinski e Szymon Walkow. La compagine di El Salvador si affiderà esclusivamente a Marcelo Arevalo, unico giocatore con classifica mondiale (n.455 in singolare e n.52 in doppio): al suo fianco Alvarado Larin e Miralles, oltre al capitano italo-salvadoregno Yari Bernardo (classe 1973) che potrebbe scendere in campo in caso di necessità.

WORLD GROUP I

Pakistan – Giappone (Islamabad – Erba outdoor)

Convocati : Ahmed Choudhary, Muzammil Murtaza, Aisam Qureshi, Aqeel Khan, Muhammad Shoaib

Convocati : Yosuke Watanuki, Kaichi Uchida, Yuta Shimizu, Shintaro Mochizuki, Kaito Uesugi

Ucraina – Israele (Kiev – Cemento indoor)

Convocati : Illya Marchenko, Sergiy Stakhovsky, Vladyslav Orlov, Danylo Kalenichenko, Denys Molchanov

Convocati : Edam Leshem, Yshai Oliel, Ben Patael, Daniel Cukierman, Jonathan Erlich

WORLD GROUP II

Bulgaria – Messico (Sofia – Cemento indoor)

Convocati : Dimitar Kuzmanov, Adrian Andreev, Alexandar Lazarov, Alexander Donski, Gabriel Donev

Convocati : Gerardo Lopez Villasenor, Juan Alejandro Hernandez Serrano, Luis Patino, Hans Hach Verdugo, Miguel-Angel Reyes Varela

Polonia – El Salvador (Kalisz – Cemento indoor)

Convocati : Kamil Majchrzak, Kacper Zuk, Wojciech Marek, Jan Zielinski, Szymon Walkow

Convocati : Marcelo Arevalo, Alberto Emmanuel Alvarado Larin, Lluis Miralles, Yari Bernardo