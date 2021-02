Murray: “I giovani non sono ancora così vicini come si pensava”

Andy Murray ha saltato gli Australian Open 2021, ma ha seguito il primo Slam stagionale ed ha una opinione molto chiara sul gap che ancora separa Djokovic e Nadal dai più giovani rivali.

“I ragazzi più giovani, per me, non hanno dimostrato di essere particolarmente vicini“, ha dichiarato lo scozzese alla stampa nazionale. “Mi aspettavo che la finale mostrasse qualcosa di diverso, che Medvedev fosse più vicino a Djokovic. Ma devo ammettere che è una situazione completamente diversa rispondere o servire in una finale di un torneo del Grande Slam rispetto a un quarto di finale o una semifinale. Quando ti confronti con qualcuno che ne ha vinte 17 di partite del genere e sei giovane, sei intimidito”.

E Thiem, vincitore agli US Open 2020? Secco il parere di Murray: “Ovviamente agli US Open Dominic Thiem ha fatto quello che doveva fare per vincere l’evento. Ma se Novak non avesse tirato quella pallata nella gola del giudice di linea, non credo che il risultato finale sarebbe stato lo stesso“.

“I migliori sono al top da così tanto tempo che hanno vinto su ogni superficie, su tutti i campi, hanno una esperienza che ancora crea una differenza netta. I giovani che cercano di raggiungere quelle posizioni non giocano necessariamente allo stesso modo su tutte le superfici e soprattutto nei match decisivi contro i big, questo riduce di molto le loro possibilità di vincere uno Slam”.

In effetti, in molti si aspettavano un Medvedev assai più pericoloso in finale contro Djokovic, che invece è apparso di un altro pianeta, nonostante il problema muscolare sofferto.

Marco Mazzoni