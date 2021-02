Martina Trevisan ai quarti in doppio a Melbourne: prima azzurra a riuscirci da Errani/Vinci nel 2014

Dopo sette anni, un’italiana tornerà a giocare un quarto di finale di doppio femminile agli Australian Open. Martina Trevisan, al fianco della serba Aleksandra Krunic, riporta il tricolore nelle fasi finali del primo Major della stagione dopo un’eternità, visto che le ultime a riuscire in questa impresa furono Sara Errani e Roberta Vinci, vincitrici in Australia per due stagioni consecutive (2013 e 2014).

Trevisan, attuale n.325 della classifica mondiale di specialità, è già sicura di migliorare il proprio best ranking di n.288 (raggiunto nel maggio 2017): i punti ottenuti con il quarto di finale, infatti, le permetteranno di entrare per la prima volta in carriera tra le prime 150 giocatrici del mondo (sarà almeno n.138). La ventisettenne toscana diventerà anche la numero uno d’Italia in doppio, scavalcando Jasmine Paolini (prossima n.2 del nostro Paese con 93 posizioni guadagnate grazie agli ottavi centrati al fianco della spagnola Bolsova: sarà n.162), Giorgia Marchetti, Giulia Gatto-Monticone, Elisabetta Cocciaretto, Anastasia Grymalska, Federica Di Sarra e Camilla Rosatello.

La coppia formata da Krunic e Trevisan, che questa mattina non ha lasciato scampo al tandem Kalinskaya/Kuzmova (6-4 6-3), tornerà in campo contro la croata Darija Jurak e la serba Nina Stojanovic, che al secondo turno hanno estromesso Hsieh e Strycova, le prime favorite per il successo finale.