Australian Open: I risultati completi del Day 6. Nessun problema per Rafael Nadal che ora si troverà di fronte il nostro Fabio Fognini

Anche Rafael Nadal ha stacca il biglietto per gli ottavi di finale degli Australian Open. Il numero due al mondo ha comunque dovuto faticare per avere la meglio, comunque in tre set, del britannico Cameron Norrie (ATP 69) con il punteggio di 7-5 6-2 7-5. Il maiorchino ora sfiderà il nostro Fabio Fognini (17), il quale si è imposto a sua volta sull’atleta di casa Alex De Minaur (23) per 6-3 6-4 6-4.

Non ha concesso nessun set all’avversaria nemmeno la prima giocatrice del ranking WTA, l’australiana Ashleigh Barty che, con un chiaro 6-2 6-4, si è sbarazzata della russa Ekaterina Alexandrova (32).

Australian Open – 3° Turno

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(25) K. Muchova vs (6) Ka. Pliskova



(28) F. Krajinovic vs (4) D. Medvedev



(11) B. Bencic vs (18) E. Mertens



Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(21) A. Kontaveit vs S. Rogers



C. Norrie vs (2) R. Nadal



Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(26) Y. Putintseva vs (5) E. Svitolina



K. Kanepi vs (28) D. Vekic



(7) A. Rublev vs F. Lopez



Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(1) A. Barty vs (29) E. Alexandrova



(16) F. Fognini vs (21) A. de Minaur



John Cain Arena – Ora italiana: 02:00 (locale: 12:00)

J. Pegula vs K. Mladenovic



(22) J. Brady vs (Q) K. Juvan



(5) S. Tsitsipas vs M. Ymer



(19) K. Khachanov vs (9) M. Berrettini (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Rus / T. Zidansek vs B. Pera / R. Van Der Hoek



(24) C. Ruud vs R. Albot



M. Daniell / P. Oswald vs D. Koepfer / T. Sandgren



(7) M. Melo / (7) H. Tecau vs R. Albot / D. Evans



Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) E. Perez / (WC) A. Harris vs (WC) A. Muhammad / (WC) L. Saville



L. Harris vs M. McDonald



(16) K. Skupski / (16) N. Skupski vs J. Millman / T. Monteiro



(WC) T. Kokkinakis / (WC) N. Kyrgios vs (A) L. Harris / (A) J. Knowle



Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Bolsova / J. Paolini vs (14) K. Flipkens / (14) A. Klepac



(1) S. Hsieh / (1) B. Strycova vs D. Jurak / N. Stojanovic



N. Monroe / F. Tiafoe vs V. Pospisil / D. Shapovalov (Ora italiana: 04:30 (locale: 14:30))



A. Rodionova / S. Sanders vs (9) A. Guarachi / (9) D. Krawczyk



Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) J. Cabal / (1) R. Farah vs A. Bublik / A. Golubev



(16) L. Siegemund / (16) V. Zvonareva vs K. Bondarenko / N. Kichenok



L. Bambridge / D. Inglot vs (9) I. Dodig / (9) F. Polasek



Court 13 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

(13) L. Kichenok / (13) J. Ostapenko vs A. Mitu / R. Olaru



B. Mattek-Sands / J. Murray vs Y. Duan / R. Bopanna



I. Swiatek / L. Kubot vs (WC) A. Sharma / (WC) J. Smith (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))



Court 17 – Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00)

(WC) I. Popovic / (WC) A. Vukic vs (3) G. Dabrowski / (3) M. Pavic



V. Lapko / M. Vondrousova vs (4) N. Melichar / (4) D. Schuurs



T. Brkic / A. Qureshi vs (5) R. Ram / (5) J. Salisbury (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))