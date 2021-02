Il Masters 1000 di Monte Carlo 2021 si disputerà a porte chiuse. L’annuncio era nell’aria, dopo che il governo aveva annunciato misure restittive per colpa della pandemia fino ai primi di maggio. Un vero peccato per i tanti appassionati italiani che ogni anno sono soliti recarsi in Costa Azzurra per il grande evento monegasco.

Ecco il tweet ufficiale della direzione del torneo.