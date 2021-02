Australian Open: avanza Matteo Berrettini che accede al terzo turno. Lorenzo Sonego avanti di due set viene eliminato al quinto da Feliciano Lopez (Video)

Matteo Berrettini è il primo azzurro a staccare il pass per il terzo turno degli Australian Open.

Al secondo turno Berrettini, n.10 del ranking e nono favorito del torneo, ha regolato 63 62 46 63, in due ore e 39 minuti di partita, il ceco Tomas Machac, 20enne di Beroun n.199 del ranking, proveniente dalle qualificazioni.

L’azzurro ha avuto solo un calo di concentrazion nel terzo set quando ha ceduto la battuta nel decimo game che gli è costato anche la frazione prima di riprendere il controllo del match e vincere il quarto parziale per 6 a 3, con due break messi a segno ed essere andato a palla break, nel quarto parziale, nei restanti turni di battuta dell’avversario.

Ora sfiderà al terzo turno il russo Karen Khachanov, n.20 ATP e 19esima testa di serie.

Fuori a sorpresa Lorenzo Sonego, n.35 del ranking e 31 del seeding, eliminato per 57 36 63 75 64, dopo tre ore e 18 minuti di battaglia, dallo spagnolo Feliciano Lopez, 39enne mancino di Toledo n.65 ATP, alla 19esima partecipazione allo Slam australiano.

Da segnalare che Lorenzo dopo aver vinto i due parziali non ha avuto più palle break in tutta la partita.

La svolta del match è stata nel quarto set, dopo che Sonego aveva perso la terza frazione per 6 a 3 (break di Lopez all’ottavo gioco) quando sul 5 pari, 30-15 e con l’azzurro alla battuta Sonego ha ceduto a 30 il turno di servizio e poi poco dopo perso la frazione per 7 a 5.

Nel quinto e decisivo set Lorenzo sul 2 pari perdeva malamente a 15 il turno di servizio con Lopez che senza alcun patema, un solo punto concesso nei restanti tre turni di battuta, portava a casa la partita per 6 a 4.

GS Australian Open T. Machac T. Machac 3 2 6 3 M. Berrettini [9] M. Berrettini [9] 6 6 4 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 T. Machac 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 T. Machac 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

9 Ace 192 Doppi falli 267% % primo servizio 69%59% % di punti vinti su primo servizio 79%58% % di punti vinti su secondo servizio 47%1/13 Break point5/90 Tiebreak vinti 037 Punti vinti in risposta 52107 Punti vinti 13214 Giochi vinti 222 N. max giochi vinti di fila 56 N. max punti vinti di fila 1170 Punti vinti al servizio 8013 Giochi vinti al servizio 17

GS Australian Open F. Lopez F. Lopez 5 3 6 7 6 L. Sonego L. Sonego 7 6 3 5 4 Vincitore: F. Lopez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-4 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-0 5-3 → 5-4 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 F. Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Lopez 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Lopez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

16 Ace 154 Doppi falli 361% % primo servizio 75%80% % di punti vinti su primo servizio 75%61% % di punti vinti su secondo servizio 66%3/3 Break point 2/110 Tiebreak vinti 040 Punti vinti in risposta 45149 Punti vinti 14627 Giochi vinti 253 N. max giochi vinti di fila 57 N. max punti vinti di fila 8109 Punti vinti al servizio 10124 Giochi vinti al servizio 23