Australian Open: Salvatore Caruso conquista la sua prima vittoria nello slam australiano e vola al secondo turno.

Un ottimo Salvatore Caruso si aggiudica l’incontro di primo turno degli Australian Open contro lo svizzero Henri Laaksonen, n.139 ATP, proveniente della qualificazioni, con il punteggio finale di 6-2 6-4 6-3 in 1 ora e 47 minuti di gioco.

Per Caruso è la prima vittoria nel tabellone principale degli Australian Open, dopo le sconfitte al primo turno nel 2018, per mano del tunisino Malek Jaziri in 5 set e nel 2020 ai danni del greco Stefanos Tsitsipas.

Il tennista di Avola ha mostrato durante l’arco dell’incontro maggiore solidità del suo avversario, soprattutto nei momenti decisivi dei set, conquistando con autorità un incontro che sulla carta lo vedeva partire con i favori del pronostico.

Al secondo turno per Salvatore ci sarà il vincente dell’incontro tra F. Fognini (16) e P. Herbert.

Nel primo set la svolta decisiva arrivava nel quinto gioco grazie al break in favore dell'azzurro. Nella settimana frazione, con Caruso avanti 4-2, il siracusano strappava il servizio al tennista svizzero e si portava sul 5-2 e servizio. Chiamato a servire per il set, il siciliano non tremava, teneva la battuta a 15 grazie ad un ace e si aggiudicava per 6-2 il primo set.

Nel secondo set la partita andava in lotta. Caruso conquistava il break nel secondo e quinto gioco, ma subiva puntualmente gli immediati contro break di Laaksonen. Sul 4-4 arrivava la svolta del set con Salvatore in grado di strappare per la terza volta nel set il game di battuta al suo avversario. Sul 5-4 e servizio, il tennista di Avola con autorità teneva il suo turno di battuta e grazie ad un dritto vincente, vinceva il secondo set con il punteggio di 6-4.