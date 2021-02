Australian Open: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Bene Giorgi e Errani che elimina in rimonta la Wang. Fuori Travaglia e Mager (LIVE)

Buona la prima per Camila Giorgi e Sara Errani agli Australian Open.

Nella notte italiana Giorgi, n.79 del ranking, ha sconfitto 63 63, in poco meno di un’ora e un quarto di partita, la kazaka Yaroslava Shvedova, 33enne di origini moscovite n.1.337 WTA (in gara con il ranking protetto).

Bene anche Errani, n.134 del ranking, promossa dalle qualificazioni, che ha battuto in rimonta per 26 64 64, dopo due ore e un quarto di lotta, la cinese Qiang Wang, 29enne di Tianjin n.34 WTA e 30esima testa di serie.

Da segnalare che Sarita nel terzo e decisvo set sotto per 1 a 4 ha recuperato e vinto la partita per 6 a 4.

Out Gianluca Mager, n.96 del ranking, che nella notte italiana si è fatto sorprendere per 63 63 64, in appena un’ora e 38 minuti di gioco, dal russo Aslan Karatsev, n.114 ATP, proveniente dalle qualificazioni e per la prima volta al via nel tabellone principale di un Major.

Niente da fare per Stefano Travaglia, n.60 ATP, best ranking dopo la finale al Great Ocean Road Open di Melbourne di domenica, la prima in carriera, che ha pagato caro lo sforzo. Il marchigiano ha ceduto 76(5) 62 62, in un’ora e 51 minuti, allo statunitense Frances Tiafoe, n.64 ATP.

Secondo turno

(q) Sara Errani (ITA) – Venus Williams (USA)

Camila Giorgi (ITA) – (15) Iga Swiatek (POL)

Australian Open – 1° Turno

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

2inc. (11) D. Shapovalov vs J. Sinner



GS Australian Open D. Shapovalov [11] D. Shapovalov [11] 15 1 J. Sinner • J. Sinner 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 1-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 D. Shapovalov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

4inc. F. Tiafoe vs S. Travaglia (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))



GS Australian Open F. Tiafoe F. Tiafoe 7 6 6 S. Travaglia S. Travaglia 6 2 2 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Tiafoe 40-30 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Tiafoe 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 40-30* 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Travaglia 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

6 Ace 83 Doppi falli 254% % primo servizio 67%74% % di punti vinti su primo servizio 59%49% % di punti vinti su secondo servizio 32%8/12 Break point4/81 Tiebreak vinti 042 Punti vinti in risposta 3495 Punti vinti 7519 Giochi vinti 106 N. max giochi vinti di fila 38 N. max punti vinti di fila 453 Punti vinti al servizio 4110 Giochi vinti al servizio 6

Court 10 – Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00)

1inc. G. Mager vs (Q) A. Karatsev



GS Australian Open G. Mager G. Mager 3 3 4 A. Karatsev A. Karatsev 6 6 6 Vincitore: A. Karatsev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 G. Mager 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Mager 0-30 0-15 0-40 3-3 → 3-4 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 G. Mager 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Karatsev 15-0 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 G. Mager 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 G. Mager 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

6 Ace 102 Doppi falli 364% % primo servizio 61%65% % di punti vinti su primo servizio 88%41% % di punti vinti su secondo servizio 71%1/2 Break point 5/110 Tiebreak vinti 015 Punti vinti in risposta 3863 Punti vinti 9210 Giochi vinti 182 N. max giochi vinti di fila 36 N. max punti vinti di fila 1248 Punti vinti al servizio 549 Giochi vinti al servizio 13

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

1inc. Y. Shvedova vs C. Giorgi



GS Australian Open Y. Shvedova Y. Shvedova 3 3 C. Giorgi C. Giorgi 6 6 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Shvedova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Y. Shvedova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Y. Shvedova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Y. Shvedova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Y. Shvedova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Y. Shvedova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

7 Ace 31 Doppi falli 457% % primo servizio 44%62% % di punti vinti su primo servizio 73%37% % di punti vinti su secondo servizio 66%1/1 Break point 4/50 Tiebreak vinti 021 Punti vinti in risposta 2344 Punti vinti 616 Giochi vinti 122 N. max giochi vinti di fila 44 N. max punti vinti di fila 1023 Punti vinti al servizio 385 Giochi vinti al servizio 8

2inc. (Q) S. Errani vs (30) Q. Wang



GS Australian Open S. Errani S. Errani 2 6 6 Q. Wang [30] Q. Wang [30] 6 4 4 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Q. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Errani 15-40 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Q. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Q. Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Q. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Q. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Q. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Q. Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

0 Ace 83 Doppi falli 679% % primo servizio 57%49% % di punti vinti su primo servizio 54%39% % di punti vinti su secondo servizio 43%9/18 Break point 9/170 Tiebreak vinti 045 Punti vinti in risposta 5491 Punti vinti 9314 Giochi vinti 145 N. max giochi vinti di fila 37 N. max punti vinti di fila 646 Punti vinti al servizio 395 Giochi vinti al servizio 5