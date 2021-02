Da Melbourne: i tornei riprenderanno venerdì ma dovranno finire tutti domenica. Doppi turni per i tennisti alla vigilia di uno Slam 3 set su 5

Tennis Australia, l’organismo responsabile dell’organizzazione dell’Australian Open ma anche di tutti e sei i tornei di preparazione che si svolgono questa settimana a Melbourne Park, ha confermato questo giovedì che tutte e sei le gare torneranno in campo questo venerdì, dopo una giornata di interruzione forzata dovuta al fatto che più di 500 persone legate al tennis sono state costrette a isolarsi e fare nuovamente il test per il covid-19, in seguito a un caso positivo rilevato in un membro del personale di uno degli hotel dove c’erano diversi tennisti.

Craig Tiley, l’uomo forte di Tennis Australia, ha confermato questo giovedì il ritorno dei tornei di preparazione, che dovranno finire tutti entro domenica, il che significa che molti giocatori dovranno disputare doppi turni alla vigilia di un Grande Slam. “Abbiamo deciso di sospendere tutte le partite di questo giovedì e di spostarle a venerdì. Tutti i 507 giocatori collegati al torneo sono stati immediatamente avvisati e hanno iniziato i test questa mattina. Poi si sono isolati e hanno aspettato i risultati. Erano considerati contatti casuali, tutti quanti. Vogliamo continuare i tornei venerdì”.

Tiley ha anche assicurato che i tornei possono essere finiti al coperto se saranno confermate le previsioni di pioggia per questo venerdì. “Abbiamo ancora tre giorni per completare i tornei pre-Australian Open, e venerdì abbiamo una previsione di maltempo, ma non abbiamo intenzione di cambiare la data di inizio degli Australian Open. Sarà lunedì. Abbiamo tre stadi con un tetto rimovibile e otto campi coperti. Possiamo finire i tornei con l’aiuto di questi campi. E poi ci sono diverse opzioni, come cambiare leggermente il formato competitivo. Questi tornei sono progettati per dare ai giocatori l’opportunità di riprendere a giocare dopo lo stop forzato”.