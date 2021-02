ATP CUP: La Spagna (senza Rafael Nadal) batte i padroni di casa dell’Australia

La Spagna di Rafael Nadal vince 3-0 contro l’Australia di Alex De Minaur e si porta ad un passo dalle semifinali dell’ATP Cup.

L’incontro inaugurale contro i temibili australiani capitani da Lleyton Hewitt, ma privi del loro giocatore più talentuoso, Nick Kyrgios (ha preferito giocare l’ATP Murray River Open), è stata quasi un match senza storia.

Nel primo singolare Carreno Busta, favorito alla vigilia, ha regolato in due set il tennista di Brisbane John Millman, da quale ci si aspettava ben altro, considerato che il 32 enne del Queensland è solito esaltarsi nei campi in cemento di Melbourne. Il punteggio finale è netto, 6-2 6-4 per l’ex top 10 spagnolo, sempre più vicino ai livelli di gioco che lo portarono nell’elitè del tennis. Millman avrà comunque modo di rifarsi.

Nell’incontro più atteso, quello tra Nadal e De Minaur, il maiorchino all’ultimo istante ha deciso di dare forfait per delle noie fisiche alla schiena. Al suo posto gioca Bautista Agut, il quale non fa rimpiangere il n.1 spagnolo, battendo dopo una lotta serrata Alex De Minaur con il punteggio finale di 4-6 6-4 6-4 dopo oltre due ore di battaglia tennistica di alto livello.

Roberto partiva male, ma a poco a poco ribaltava le sorti dell’incontro. De Minaur, invece, partiva a razzo mostrandosi tirato a lucido fisicamente, coprendo il campo benissimo e, novità del 2021, si rendeva protagonista di numerose discese a rete. Il tennista di Sydney nel primo set era aggressivo e sempre sul pezzo, a differenza di Bautista Agut, troppo falloso e impacciato. Dunque, il primo set andava al team Australia. Nel secondo e terzo set il tennista di Castellon de la Plana ribaltava le sorti del match: iniziava a sbagliare pochissimo, buoni vincenti e gran ritmo da fondo. Alex si innervosiva e, complice anche la stanchezza, subiva un doppio 6-4 grazie al quale la Spagna andava sul punteggio di 2-0 conquistando l’incontro inaugurale della ATP Cup.

Nel doppio, giocato già a risultato acquisito, Pablo Carreno Busta e Marcelo Granollers regolavano in due set il duo australiano John Peers e Luke Saville con il punteggio di 6-4 7-5.





Luigi Calvo