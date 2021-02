WTA Melbourne (Yarra Valley Classic): Camila Giorgi fermata da un problema fisico

Camila Giorgi si è ritirata questa notte nel secondo turno del torneo WTA 500 di Melbourne (Yarra Valley Classic).

L’azzurra dopo aver perso il primo set per 7 a 5 contro l’americana Sofia Kenin, n.4 del mondo, ha chiesto prima un MTO e poi ha abbandonato il campo per colpa di un problema fisico (all’adduttore).

Da segnalare che Camila nel primo set aveva recuperato uno svantaggio di 0 a 3, con due break, impattando sul 3 pari.

Dal 5 a 4 per la Giorgi, servizio per l’americana, l’azzurra subiva complice anche il problema fisico un parziale di 12 punti a 2 cedendo in questo modo la frazione per 7 a 5 e pochi minuti dopo avveniva anche il ritiro.

WTA WTA Melbourne 2 Giorgi C. • Giorgi C. 0 5 0 Kenin S. Kenin S. 0 7 0 Vincitore: Kenin per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Giorgi C. 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kenin S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 Giorgi C. 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Kenin S. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Kenin S. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Giorgi C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Kenin S. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Giorgi C. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Kenin S. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Giorgi C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Kenin S. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Giorgi C. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

2 Ace 01 Doppi falli 152% % primo servizio 70%62% % di punti vinti su primo servizio 44%36% % di punti vinti su secondo servizio 67%2/5 Break point 2/20 Tiebreak vinti 012 Punti vinti in risposta 1324 Punti vinti 244 Giochi vinti 34 N. max giochi vinti di fila 35 N. max punti vinti di fila 612 Punti vinti al servizio 112 Giochi vinti al servizio 1