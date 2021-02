ATP Cup: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo anche l’Italia contro l’Austria. Matteo Berrettini domina Dominic Thiem. Fabio Fognini sconfitto in due set da Novak (LIVE)

Debutto in salita per l’Italia in ATP Cup contro l’Austria. Fabio Fognini cede in due set contro Dennis Novak, che chiude 63 62.

“Ho aspettato da tanto questa giornata. Mi sono allenato molto già dall’inizio di dicembre – ha detto Novak nell’intervista a caldo in campo -. Ero nervoso, stanotte non ho dormito molto bene. E penso si sia visto nel primo game”.

Pareggia i conti Matteo Berrettini che ha battuto Dominic Thiem per 6-2, 6-4 giocando un tennis quasi perfetto. Prima vittoria in carriera su un Top 3.

ATP Cup (Australia), cemento – 1° Giornata

1. [1] Dusan Lajovic vs [11] Milos Raonic

2. [1] Novak Djokovic vs [11] Denis Shapovalov



3. Doppio



4. [2] Roberto Bautista Agut vs [12] John Millman (non prima ore: 07:30)



5. [2] Rafael Nadal vs [12] Alex de Minaur (non prima ore: 09:00)



6. Doppio



John Cain Arena – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Dennis Novak vs [8] Fabio Fognini



2. [3] Dominic Thiem vs [8] Matteo Berrettini



3. Doppio



4. [4] Andrey Rublev vs [7] Guido Pella (non prima ore: 07:30)



5. [4] Daniil Medvedev vs [7] Diego Schwartzman (non prima ore: 09:00)



6. Doppio



