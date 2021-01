Serena Williams ha battuto Naomi Osaka nell’esibizione di Adelaide (Con il video dell’evento)

Serena Williams, 39 anni, che detiene 23 titoli del Grand Slam, ha iniziato la sua stagione 2021 questo venerdì con una buona vittoria sul numero tre del mondo Naomi Osaka nel torneo di esibizione che si svolge ad Adelaide, Australia, dove diversi dei migliori giocatori del mondo hanno completato la loro quarantena di 14 giorni.

In un duello tra le ex n.1 del mondo, con molti vincitenti ma diversi alti e bassi, la nordamericana, ora undicesima WTA, si è rivelata la più forte nel nel supertiebreak, imponendosi sulla giapponese per 6-2, 2-6 [10-7], in un match che ha riunito le due atlete più pagate al mondo – e le uniche a comparire nella top 100 complessiva con 98 uomini.