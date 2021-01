Challenger Antalya: il riepilogo degli azzurri. Musetti ai quarti

Moltissimi match in campo oggi ad Antalya, con tanti azzurri impegnati. Spicca il doppio successo di Lorenzo Musetti, che prima lascia solo due games al cileno Tabilo, quindi sconfigge l’indiano Ramanathan (6-0 nel primo parziale) e vola ai quarti. Buone vittorie (nel loro 1°t) per Lorenzi e Giannessi, contro le due teste di serie Altmaier (6) e Kovalik (7). Si ferma invece la corsa di Giustino, sconfitto in due set dal ceco Kolar. Sconfitte nel primo turno di quali per Moroni, Pellegrino e Arnaboldi.

Ecco il riepilogo dei match disputati dagli azzurri:

1° turno di qualificazioni

Yanki Erel d. Gian Marco Moroni 63 36 76(8)

Facundo Mena d. Andrea Pellegrino 46 63 63

Tomas Martin Etcheverry d. Andrea Arnaboldi 62 64

1° turno main draw

Lorenzo Musetti d. Alejandro Tabilo 62 60

Paolo Lorenzi d. Daniel Altmaier 64 62

Alessandro Giannessi d. Jozef Kovalik 64 75

Zdenek Kolar d. Lorenzo Giustino 63 36 75



2° turno main draw

Lorenzo Musetti d. Ramkumar Ramanathan 60 64