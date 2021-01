Australian Open: Ci saranno ben 380 raccattapalle e non avranno le mascherine

Ogni dettaglio dell’imminente Australian Open è stato studiato e pensato nei minimi particolari, anche se non tutti sono stati graditi.

Alcuni si chiedevano cosa sarebbe successo con i raccattapalle e finalmente conosciamo la risposta. Curiosamente, ci saranno più che mai (380

ragazzi), tra i 12 e i 17 anni, come se non ci fosse nessuna pandemia.

Naturalmente, dovranno usare continuamente il disinfettante per le mani e non potranno maneggiare gli asciugamani o le bottiglie dei giocatori. Non indosseranno le mascherine.