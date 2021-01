Il direttore degli Australian Open reagisce alle critiche: “I giocatori conoscevano i rischi”

Craig Tiley, il direttore degli Australian Open che nelle ultime ore è stato sotto tiro da alcuni giocatori, ha reagito in un’intervista per Channel 9, il canale ufficiale dell’evento, sui problemi che ha dovuto affrontare nei giorni scorsi. Uno degli uomini più potenti del tennis mondiale preferisce mettere in evidenza le cose che stanno andando bene.

“Ovviamente non è quello che volevamo che accadesse. Al momento abbiamo 643 test negativi e purtroppo due positivi. Fin dal primo momento sapevamo che c’era questo tipo di rischio, con questa pandemia non possiamo mai dare nulla per scontato. Tutti coloro che sono venuti in Australia hanno dovuto fare un test negativo 72 ore prima dell’imbarco. Appena arrivati sono stati isolati fino a quando non fosse stato fatto un nuovo test, ma abbiamo sempre messo in conto che qualcosa del genere potesse accadere”, ha ammesso Tiley.

Il direttore degli Australian Open spera ora di risolvere i problemi di questi tennisti. “E’ un peccato che questi 47 giocatori non possano allenarsi come gli altri, ma la decisione su questo tipo di situazione è stata presa dalle autorità sanitarie, che vogliono mantenere tutti in salute. La salute è la cosa più importante. È una situazione molto difficile, dobbiamo fare il possibile per rendere la situazione più equa per tutti i giocatori, soprattutto per quelli che sono ormai isolati. La ragione principale per cui li abbiamo fatti venire prima del torneo è per avere quel margine nel caso succedesse una cosa del genere. Se il risultato del test è positivo, hanno ancora 8-9 giorni per prepararvi all’Australian Open. Ci concentreremo a lasciare attrezzatura di allenamento per tutti i giocatori in modo che possano allenarsi correttamente nelle loro stanze e monitoreremo la situazione da vicino. L’obiettivo principale non cambia: che tutti siano sani e che il virus non vada fuori controllo all’interno della bolla”.

Tiley parte poi dal presupposto che la decisione se i tennisti isolati si sfideranno o meno nei tornei della settimana prima dell’Australian Open è nelle mani dei giocatori stessi.