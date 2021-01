Christian Harrison è stato multato per essersi rifiutato di indossare la mascherina a Delray Beach

Christian Harrison sta ottenendo all’età di 26 anni la migliore settimana della sua carriera nel circuito ATP. Questo lunedì è arrivato alla sua prima semifinale in singolare a Delray Beach a dimostrazione che si è lasciato alle spalle anni di vero calvario, dove è stato operato per ben otto volte. Ma Harrison ha avuto dei piccoli problemi questa settimana.

L’ATP ha annunciato questo pomeriggio che il tennista americano è stato multato di 3.000 dollari per essersi rifiutato di concedere l’intervista in campo dopo il suo match di secondo turno, dopo che gli era stato detto che doveva farlo con una mascherina. Il fratello di Ryan Harrison è contrario a indossare la mascherina, come dimostrano diverse sue pubblicazioni sui social media.

Oggi, invece, dopo il match con Mager ha concesso l’intervista ed aveva la mascherina.