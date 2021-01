La Rod Laver Arena è pronta per gli Australian Open (Video)

L’Australian Open sarà in ritardo di tre settimane nel 2021 a causa delle restrizioni sugli stranieri in arrivo nel Paese, ma la Rod Laver Arena, il campo centrale del primo Grande Slam in calendario dal prossimo 08 Febbraio, si sta preparando entro le solite date.

I social network del torneo australiano hanno mostrato oggi come tutto sia pronto per accogliere i tennisti, che quest’anno metteranno piede su quel campo anche prima degli Australian Open, dove si giocherà l’ ATP Cup dal 1° al 5 febbraio.