SuperTennis Awards 2020: Jannik Sinner miglior giocatore, è di Lorenzo Sonego l’impresa dell’anno

Tramite il proprio sito ufficiale, il canale tematico della FIT SuperTennis ha reso noti gli Awards per la stagione 2020 che si è conclusa da poche settimane. Jannik Sinner e Martina Trevisan hanno vinto i primi di miglior giocatore e miglior giocatrice mentre Lorenzo Sonego si è aggiudicato il trofeo di “Impresa dell’anno” grazie alla vittoria ottenuta a Vienna contro Novak Djokovic. Il tennista che si è migliorato maggiormente è Lorenzo Musetti, che ha scalato oltre 200 posizioni nel ranking ATP; per quanto concerne i “Next Gen”, premiato Luca Nardi tra i ragazzi e la coppia Eleonora Alvisi-Lisa Pigato tra le ragazze.

Riccardo Piatti, allenatore di Jannik Sinner, è stato eletto “miglior coach del 2020”: un riconoscimento è andato anche a Gipo Arbino, storico maestro di Lorenzo Sonego e premiato come “miglior insegnante”. Il miglior dirigente, infine, è Andrea Gaudenzi.

MIGLIOR GIOCATORE: Jannik Sinner

MIGLIOR GIOCATRICE: Martina Trevisan

IMPRESA DELL’ANNO: Lorenzo Sonego

MOST IMPROVED: Lorenzo Musetti

NEXT GEN MASCHILE: Luca Nardi

NEXT GEN FEMMINILE: Eleonora Alvisi e Lisa Pigato

TROFEO FIT: Tennis Club Genova 1893

MIGLIOR ATLETA WHEELCHAIR: Alberto Corradi

MIGLIOR COACH: Riccardo Piatti

MIGLIOR DIRIGENTE: Andrea Gaudenzi

MIGLIOR INSEGNANTE: Gipo Arbino

MIGLIOR TORNEO: Palermo Ladies Open

MIGLIOR GIOCATORE TPRA: Antonio Corbo