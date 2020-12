Novak Djokovic dona una macchina ad alta risoluzione per combattere il coronavirus

Ancora un bel gesto da parte di Novak Djokovic.

Dopo aver offerto il suo centro di allenamento a Belgrado per i giocatori del suo paese (e non solo) per allenarsi prima dell’inizio del 2021, con vitto e alloggio, il 33enne serbo è stato ancora una volta protagonista, questa volta attraverso la sua fondazione.

Il numero uno del mondo ha donato una macchina ad alta risoluzione a un ospedale di Belgrado per aiutare a combattere il covid-19. La macchina esegue esami dettagliati dei polmoni e consente di diagnosticare i problemi causati dalla pandemia in modo più accurato e rapido.

“Grazie a tutti gli operatori che lavorano in queste circostanze straordinarie da 10 mesi e che continuano a lottare per tutti noi”, ha dichiarato il serbo.