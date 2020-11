Challenger Maia: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

Challenger Maia CH | Indoor | e44.820

(1) Martinez, Pedro vs Arnaboldi, Andrea

Grenier, Hugo vs Ferreira Silva, Frederico

Lamasine, Tristan vs Rinderknech, Arthur

Qualifier vs (7) Giustino, Lorenzo

(3) Kovalik, Jozef vs Lenz, Julian

Qualifier vs (WC) Oliveira, Goncalo

Vatutin, Alexey vs Lestienne, Constant

Domingues, Joao vs (8) Taberner, Carlos

(6) Lorenzi, Paolo vs Qualifier

(WC) Borges, Nuno vs Zapata Miralles, Bernabe

Halys, Quentin vs (Alt) Blancaneaux, Geoffrey

Kolar, Zdenek vs (4) Laaksonen, Henri

(5) Milojevic, Nikola vs Trungelliti, Marco

Masur, Daniel vs Coppejans, Kimmer

(WC) Elias, Gastao vs Kotov, Pavel

Qualifier vs (2) Sousa, Pedro