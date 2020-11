Il giocatore perfetto secondo Murray e Monfils

Durante le ultime Finals, Andy Murray e Gael Monfils si sono divertiti con lunghe (e interessanti) chiacchierate sulla piattaforma Twitch. In una di queste, i due si sono divertiti a costruire il proprio giocatore “perfetto”, scegliendo tra i giocatori in attività i migliori colpi. Ecco le conclusioni della “premiata coppia”.

Servizio: Kyrgios

Entrambi concordano che il servizio del bizzarro talento australiano è quello più pericoloso. “È molto difficile da leggere. È veloce, preciso, può adottare con sicurezza qualsiasi soluzione. È sicuramente uno dei servizi più forti che abbia mai visto sul tour” afferma lo scozzese. “Ma anche Karlovic e Isner meritano di essere citati”.

Risposta: Djokovic

Andy motiva così la sua scelta: “Non è una risposta incredibilmente aggressiva ma ha sempre una grande profondità. Risponde bene sia sulla prima che sulla seconda di servizio, penso che in generale sia la migliore risposta. E nonostante cerchi grande profondità concede pochissimi punti gratuiti, il che è incredibile “. Anche Monfils è d’accordo: “Sì, mette molta pressione sul tuo servizio. Quando è focalizzato, la sua risposta è fantastica. Anch’io voto per Novak”.

Diritto: Del Potro e Nadal

Qua i due campioni la pensano diversamente. Monfils: “La costanza, la potenza e precisione di Del Potro è la migliore di tutti sul diritto. Penso che possa colpire il diritto da qualsiasi punto del campo e fare il punto”.

Murray: “Scelgo il diritto di Nadal. Raramente il diritto di Rafa è il motivo per cui ha persa una partita. E non lo abbandona mai in partite e momenti importanti. È un colpo estremamente affidabile, penso che sia la ragione principale per i suoi 13 titoli del Roland Garros”.

Rovescio: Nishikori e Djokovic

Secondo “LaMonf”, il rovescio di Nishikori è il più preciso, mentre per Murray il miglior rovescio è quello del suo grande rivale Djokovic, “è un colpo costante, non lo abbandona mai e trova angoli incredibili”.

Volée: Mahut e Federer

Per il gioco sotto rete, Monfils resta in patria e sceglie la sicurezza del compagno di Davis Mahut, grande specialista anche nel doppio. Andy invece premia la mano fatata di Federer, che di volo può toccare la palla come nessun altro.

Smorzata: Paire e Fognini

Anche il nostro Fabio entra nel giocatore perfetto secondo Murray, per la sua abilità nel toccare la palla all’improvviso e trovare delle smorzate perfette. Monfils invece sceglie il talento di Paire per questa esecuzione.

Pallonetto: Murray

Qua entrambi premiano la capacità difensiva dello scozzese: Monfils lo cita, Andy risponde con un complice sorriso…

Velocità in campo: Monfils

Andy ricambia il favore, fornendo l’assist al compagno di videoconferenza sul giocatore più rapido. In effetti, la capacità di coprire il campo di Gael è davvero formidabile.