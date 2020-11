ATP Finals 2020: Dominic Thiem è in finale. Battuto Novak Djokovic al tiebreak del terzo set. Dominic ha recuperato nel tiebreak finale uno svantaggio di 0 a 4

Dominic Thiem (ATP 3) ha certificato il suo stato di grazia, battendo il leader del ranking mondiale Novak Djokovic 7-5 6-7 7-6 e qualificandosi per l’atto conclusivo delle ATP Finals. L’austriaco raggiunge così per il secondo anno consecutivo la finale del torneo che chiude la stagione. Dopo la sconfitta patita nel 2019 contro Stefanos Tsitsipas (6), il vincitore dell’ultimo Us Open domani cercherà di rifarsi con uno tra Rafael Nadal (2) e Daniil Medvedev (4), match in programma stasera.

La partita è stata giocata su ottimi livelli da ambo gli atleti. A decidere il primo set è stata la freddezza con cui Thiem ha centrato il break sul 5-5, alla prima occasione utile. Nella seconda frazione, Djokovic le ha provate tutte per scalfire l’efficienza dell’avversario, riuscendoci al termine di un combattutissimo tie-break e dopo aver annullato ben 4 palle match.

Giunti al terzo e decisivo set, è stato l’austriaco – sempre al tie-break – a vincere la lotta di nervi. recuperando proprio nel tiebreak finale uno svantaggio di 0 a 4 e vincendo la partita per 7 punti a 5.