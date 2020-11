Stefan Edberg: “Roger Federer ha ancora voglia di imparare”

La leggenda svedese Stefan Edberg ha parlato di Roger Federer durante il programma Tennis Channel Podcast Network, tornando all’inizio della loro collaborazione ma anche sull’attualità più stretta. Ecco alcuni estratti del suo pensiero.

“Federer è un ragazzo straordinario, ama tantissimo il tennis. Nonostante i suoi 39 anni, Roger continua ad allenarsi duramente e cerca di migliorarsi per essere competitivo e vincere. La forza di Roger è lo stimolo a volersi migliorare, sempre, l’ho appreso lavorando con lui. Sono sicuro che in questo momento, mentre sta recuperando dall’operazione al ginocchio, sta lavorando molto duramente per tornare nel miglior modo possibile e poter lottare per i tornei più importanti nel 2021. Non ho dubbi che quando rientrerà se la giocherà con i migliori tennisti del circuito”.

Secondo Edberg, il cambio di racchetta nel 2013 fu la scossa di cui il campione elvetico aveva bisogno: “Il 2013 fu un’annata molto complicata per Roger. Soffriva di un problema molto serio alla schiena, e questo lo portò a perdere partite nelle quali era assai favorito e che non avrebbe mai dovuto perdere. In quel momento aveva bisogno di uno stimolo, di qualche cosa di diverso che lo portasse ad appassionarsi di nuovo al tennis. Decise di cambiare racchetta, e questo fu vitale per il continuo della sua carriera. Quando io entrai nel suo team nel 2014, Roger era di nuovo focalizzato al massimo nella propria carriera e mentalmente preparato a mettersi in gioco, imparare qualcosa di nuovo e migliorare come tennista. Già aveva in mente alcuni obiettivi in testa, e iniziammo a lavorare duramente per raggiungerli. Così iniziammo insieme, lavorando giorno dopo giorno con delle novità molto chiare da inserire nel suo gioco”.

Lo svedese crede che Roger stia lavorando adesso con lo stesso spirito di allora: “Come ho detto prima, Federer aveva bisogno di un rinnovamento. Allora era necessaria una svolta che lo portasse ad essere un tennista ancor più offensivo, non così lontano a quello che ero io alla mia epoca. Per arrivarci, Roger necessitava una nuova visione, nuove idee, e lavorare per metterle in pratica. Continuo a pensare che la chiave per elevare di nuovo il suo livello di gioco fu il cambio di attrezzo. Non fu facile all’inizio, gli è costato fatica e tanto lavoro per aggiustare il suo gioco, ma alla fine è riuscito ad adattarsi trovando grandi risultati. Perché un tennista cresca, è necessario anche appoggiarsi alle nuove tecnologie. Federer è un tennista di enorme talento, ma è anche un grandissimo lavoratore. Starà preparandosi al massimo ora, con una nuova ispirazione come in quell’epoca“.

Marco Mazzoni