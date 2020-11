La settimana da sogno di Luciano Darderi: sparring partner di Djokovic e Schwartzman alle ATP Finals

Luciano Darderi, in qualità di Top-10 del ranking internazionale Under 18 (attualmente occupa la decima posizione della classifica mondiale ITF), è stato chiamato dall’ATP per svolgere il ruolo di sparring partner dei tennisti impegnati in questi giorni negli allenamenti di preparazione alle ATP Finals di Londra. Il giocatore italo-argentino, classe 2002, avrà l’opportunità di allenarsi per diverse ore al fianco dei migliori giocatori del mondo: nelle corse ore, al pari di Darderi sono scesi in campo alla O2 Arena di Londra anche Arthur Fery e Dominic Stricker.

Darderi, protagonista di un ottimo 2020 sia a livello Juniores che a livello ATP (agli Internazionali BNL d’Italia è riuscito a portare Joao Sousa al terzo set al primo turno delle qualificazioni), ha avuto modo di allenarsi prima con Horacio Zeballos, protagonista alle Finals in doppio al fianco di Marcel Granollers, e poi con Diego Schwartzman. Nella giornata odierna, invece, si allenerà con il numero uno del mondo Novak Djokovic: comunque vada, sarà un’esperienza indimenticabile per uno dei tennisti più promettenti del panorama italiano e internazionale.