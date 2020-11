Da Ortisei: Wild card per il main draw a Nardi e Zeppieri. Una ad un giocatore locale. Nelle quali inviti ad Arnaldi e Forti

Mancano pochi giorni all’undicesima edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol,

classico appuntamento indoor di fine stagione a Ortisei. Il torneo altoatesino che si svolgerà a

porte chiuse dal 14 al 22 novembre dovrà fare a meno delle stelle di casa Jannik Sinner (splendido vincitore un anno fa) e Andreas Seppi (si impose al torneo di casa nel 2013 nel 2014) ma ha una entry list di tutto rispetto, compreso due giocatori fra i primi cento del mondo.

Guiderà il seeding – salvo defezioni dell’ultimo momento – Emil Ruusuvuori, finlandese classe

1999 e numero 87 del mondo dopo la semifinale raggiunta l’altra settimana al torneo ATP di NurSultan.

Oltre al tedesco Yannick Hanfmann (ranking ATP 98) ci sono in tabellone direttamente

quattro azzurri: Lorenzo Musetti, Federico Gaio, Lorenzo Giustino e Roberto Marcora.

Sinner invece chiuderà la stagione dopo il torneo ATP di questa settimana a Sofia, dove oggi ha

raggiunto il secondo turno. “Suo coach Riccardo Piatti ha fatto di tutto per portare Jannik a

Ortisei, abbiamo preso in considerazione anche di organizzare un challenger 90 per potere dargli la wild card vietata da regolamento per un challenger 80, ma capiamo che Jannik deve pensare al suo futuro e gli serve una pausa, visto che partirà per l’Australia ai primi di dicembre”, ha detto Ellis Kasslatter, presidente del comitato organizzatore del torneo più importante in Alto Adige.

Per Ambros Hofer, il direttore del torneo “è sicuramente una edizione speciale con un protocollo

sanitario severo, un torneo rigorosamente senza pubblico. Abbiamo comunque al via tanti

giocatori interessanti a iniziare da Musetti, che ha fatto tanti progressi in questa stagione.

Non ci sarà pubblico sulle tribune, ma le partite potranno essere seguite via internet.”

La FIT ha assegnato le sue due wild card per il tabellone principale a due promesse del tennis

azzurro vale a dire a Giulio Zeppieri (classe 2001, numero 319 ATP) e a Luca Nardi (17 anni, numero 797). La wild card degli organizzatori andrà a un giocatore locale. La scelta è fra Patric Prinoth e Erwin Tröbinger, Uno dei due giocherà in tabellone, l’altro nelle qualificazioni, che partiranno sabato con 16 giocatori per quattro posti nel main draw. Le wild card per le qualificazioni assegnate dalla FIT vanno a Matteo Arnaldi e Francesco Forti.