Nick Kyrgios rivela di aver combattuto la depressione: ” Non volevo vedere la luce del giorno”

Nick Kyrgios è uno dei tennisti più popolari del circuito mondiale, sia per quello che fa nel bene o nel male dentro o fuori dal campo.

L’australiano, che gareggierà solo nel 2021, ha rilasciato una recente intervista al Sunday Telegraph di Sydney dove ha parlato di un altro lato di sé e ha confessato di aver combattuto la depressione.

“Stavo combattendo e non era solo per il tennis. Ci sono stati momenti in cui ero seriamente depresso. Ricordo di essermi svegliato a Shanghai una volta. Erano le quattro del pomeriggio ed ero ancora a letto, con le tende tirate. Non volevo vedere la luce del giorno”.

“Sentivo che nessuno volesse conoscermi come persona, volevano solo il tennista e usarmi. Sentivo che non potevo fidarmi di nessuno. Era un luogo solitario e buio. E le cose ne sono venute fuori. Ho perso la gioia della partita e stavo perdendo il controllo”, ha detto Kyrgios, già più volte penalizzato in passato per un cattivo comportamento in campo.

“Sono entrato in depressione a causa di quello che pensavo di dover essere. Avevo paura di andare a parlare con le persone. Pensavo di deluderli per non aver vinto le partite “.