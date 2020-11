Italiani e Italiane nei tornei ITF: I risultati del 05 Novembre

M15 Sharm El Sheikh 15000 – 2nd Round

Christian Langmo vs Francesco Vilardo ore 11:00



[1] Alessandro Bega vs Marko Miladinovic 2 incontro dalle 11:00ù



M15 Heraklion 15000 – 2nd Round

[7] Maxime Hamou vs Francesco Forti Non prima delle 12:30



Nicholas David Ionel vs Riccardo Balzerani Non prima delle 14:00



M15 Quinta Do Lago 15000 – 2nd Round

Edoardo Graziani vs Francisco Cabral Non prima delle 12:00



David Volfson vs Matteo Arnaldi ore 11:00



W100 Charleston 100000 – 2nd Round

[4] Misaki Doi vs Sara Errani ore 16:00



W15 Heraklion 15000 – 2nd Round, Quarter-final

Romy Koelzer vs Melania Delai ore 11:00



[7] Gergana Topalova vs Dalila Spiteri Non prima delle 12:30



W15 Castellon 15000 – 2nd Round

Eva Vedder vs Federica Arcidiacono Non prima delle 10:00



W15 Lousada 15000 – 2nd Round

Sara Gambogi vs [5] Yuriko Lily Miyazaki Non prima delle 14:00



[4] Lucia Bronzetti vs Olga Parres azcoitia Non prima delle 12:30



W15 Ortisei 15000 – Quarter-final

Anastasia Kulikova vs [2] Stefania Rubini ore 11:00



Lisa Pigato vs [4] Federica Di sarra Non prima delle 12:30



[3] Bianca Turati vs Selena Janicijevic Non prima delle 12:45



