Kyrgios infuriato su Instagram, hanno scassinato la sua auto

Nick Kyrgios si tiene “alla larga” dai campi di gioco, ma continua – stavolta suo malgrado – a far notizia. E’ lui stesso a parlarne, attraverso una storia sul noto social Instagram, in cui racconta con uno slang piuttosto colorito di aver subito un furto nella propria auto a Canberra, la città australiana in cui vive. Kyrgios, un paio di sere fa, ha trovato la propria fuoriserie sportiva con un vetro rotto. I ladri hanno rubato dal veicolo diversi oggetti, vestiti suoi e della fidanzata, e pure un portafogli, lasciato incautamente nell’auto dal tennista australiano.

“Questo messaggio è per … la feccia di Canberra” racconta Nick nella storia, “sono arrivato alla mia macchina ed ho visto che l’hanno scassinata. Non c’è niente dentro. E’ una macchina da 350,000 dollari, speravo tu avessi più rispetto. Invece sei entrato dentro, ha rubato la mia roba, il mio portafogli. Cancellerò la mie carte di credito, ma fa lo stesso… Non vi ho fatto niente, non capisco. Siete spazzatura. Avete preso le cose per cui ho lavorato. Non prendo la vostra m*rda, non toccate la mia, mostrate un f*ttuto rispetto. Preferisco che bussate alla mia porta, vi metto del cibo in bocca. Posso darvi dei vestiti, posso anche farvi fare una doccia, ma non toccate le mie cose”.

Kyrgios è stato incauto nel lasciare cose di valore all’interno della propria auto non custodita. Probabilmente confidava nell’ottima reputazione della sua Canberra, città è estremamente pulita, efficiente e molto sicura, con un tasso di criminalità bassissimo anche gli standard australiani.