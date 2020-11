Da Parma: Lorenzo Musetti “Fastidio al gomito passato”

Due derby azzurri nel tabellone principale degli Internazionali di Tennis Città di Parma. È stato sorteggiato il main draw del Challenger organizzato da MEF Tennis Events con il supporto di Regione Emilia-Romagna, APT e Comune di Parma, di scena sul play-it indoor del Palazzetto dello Sport Bruno Raschi e del Tennis Club Parma. All’esordio Lorenzo Musetti, testa di serie numero 4, affronterà Filippo Baldi, mentre Giulio Zeppieri se la vedrà con Luca Nardi. Un qualificato per il numero 1 del seeding, il francese Gregoire Barrere, e un altro francese, Mathias Bourgue, di fronte alla seconda testa di serie, il bosniaco Damiur Dzumhur.

Musetti c’è – Reduce dalla semifinale nell’ATP 250 di Santa Margherita di Pula e da un piccolo problema al gomito, Lorenzo Musetti è pronto al debutto: “Mi sento molto bene, il fastidio al gomito è passato. Sto continuando la fisioterapia ma sono in condizione per giocare. L’esperienza in Sardegna è stata fantastica nonostante l’infortunio, ho giocato un ottimo torneo. Sono contento di esser tornato a Parma, dove poche settimane fa ho disputato il Challenger del Tennis Club President: noi giocatori conosciamo la qualità dell’organizzazione di MEF Tennis Events, mi fa sempre molto piacere scendere in campo nei loro tornei”.

Bosi presenta il torneo – In conferenza stampa lancia la manifestazione Marco Bosi, vicesindaco di Parma: “Questo evento è una grande occasione che siamo riusciti a tirar fuori da un periodo estremamente complicato. Era utopistico, fino a pochi mesi fa, immaginare due Challenger in un mese nella nostra città: sono davvero contento che gli investimenti fatti in passato sul Palazzetto dello Sport Bruno Raschi siano oggi utili per un torneo internazionale. Siamo orgogliosi, ma chiaramente dispiace per l’inevitabile assenza del pubblico sugli spalti. È comunque forte la consapevolezza che la diretta su SuperTennis TV dai quarti di finale e il live streaming dal primo turno garantiranno una costante promozione del territorio per tutta la settimana di gara”. Superano il primo turno di qualificazioni Matteo Gigante, Luca Vanni, Stefano Napolitano e Andrea Arnaboldi. Eliminato Lorenzo Bocchi.

Md

(1) Barrere, Gregoire vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (Alt) Jaziri, Malek

Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier/Lucky Loser

Lestienne, Constant vs (6) Milojevic, Nikola

(3) Wolf, J.J. vs (PR) Kavcic, Blaz

Broady, Liam vs (Alt) Krstin, Pedja

(WC) Nardi, Luca vs (WC) Zeppieri, Giulio

Janvier, Maxime vs (8) Cressy, Maxime

(7) Stebe, Cedrik-Marcel vs (WC) Pellegrino, Andrea

Coppejans, Kimmer vs Muller, Alexandre

Marcora, Roberto vs Qualifier/Lucky Loser

Baldi, Filippo vs (4) Musetti, Lorenzo

(5) Gaio, Federico vs Halys, Quentin

Viola, Matteo vs Popko, Dmitry

Qualifier/Lucky Loser vs Qualifier/Lucky Loser

Bourgue, Mathias vs (2) Dzumhur, Damir