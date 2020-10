Bruno Soares si arrende al turno decisivo a Vienna nella sua prima partita in singolare dal gennaio 2015

Bruno Soares, brasiliano di 38 anni che è uno dei migliori giocatori al mondo di doppio, è stato sconfitto questa domenica nella sua prima partita in singolare da gennaio 2015 e ha perso l’occasione di giocare la sua prima partita in carriera in singolare in un main draw del circuito maggiore.

Soares, recentemente campione degli US Open e finalista al Roland Garros in doppio, insieme a Mate Pavic, è stato sconfitto al turno decisivo del torneo ATP 500 di Vienna dall’ungherese Attila Balazs, numero 85 ATP, che si è aggiudicato la partita per 6-2 6-4, in 67 minuti.