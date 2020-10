ATP Vienna e Nur-Sultan: Il programma completo di Lunedì 26 Ottobre. In campo Stefano Travaglia in Uzbekistan

ATP 500 Vienna

Center Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Dennis Novak vs [PR] Kevin Anderson

2. [7] Gael Monfils vs Pablo Carreno Busta

3. [5] Andrey Rublev vs [Q] Norbert Gombos (non prima ore: 17:30)

4. [WC] Jurij Rodionov vs [8] Denis Shapovalov

Next Gen Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Borna Coric vs Taylor Fritz

2. Grigor Dimitrov / Stan Wawrinka vs [2] Rajeev Ram / Joe Salisbury

3. [1] Mate Pavic / Bruno Soares vs [Q] Karol Drzewiecki / Szymon Walkow

4. Jamie Murray / Neal Skupski vs [WC] Dennis Novak / Dominic Thiem (non prima ore: 17:00)

ATP 250 Nur-Sultan

Center Court – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Alexei Popyrin vs [5] Aslan Karatsev

2. [1] Yannick Hanfmann vs [6] Damir Dzumhur (non prima ore: 08:00)

3. [WC] Dmitry Popko vs Radu Albot (non prima ore: 10:00)

4. Fernando Verdasco vs James Duckworth

5. Frances Tiafoe vs Corentin Moutet (non prima ore: 13:00)

Court 1 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Yuichi Sugita vs [7] Marc Polmans

2. [2] Emil Ruusuvuori vs Viktor Troicki

3. [7] Tommy Paul vs Stefano Travaglia (non prima ore: 11:00)

4. Cameron Norrie vs [8] Jordan Thompson