Alexander Zverev e la finale persa agli Us Open dopo aver servito per il match: ” “Penso a quel quinto set ogni giorno. Circa 20 o 25 volte al giorno. E anche nei miei sogni ”

Alexander Zverev, numero sette al mondo, poco più di un mese fa era a due punti dalla vittoria del suo primo titolo del Grand Slam agli US Open 2020. Il tedesco ha servito per il titolo contro Dominic Thiem, nel quinto set, e dichiara di non essere ancora riuscito a superare questo incontro nonostante siano trascorse alcune settimane.

“Penso a quel quinto set ogni giorno. Circa 20 o 25 volte al giorno. E anche nei miei sogni ”, ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa a Colonia dopo aver perso al primo turno in doppio al fianco del fratello Mischa.

Sascha ha anche parlato della malattia che gli ha complicato la vita al Roland Garros e assicura che sta meglio. “È stata l’influenza. Non mi sono allenato per una settimana, ma ora mi sento meglio. Sono un po ‘stanco, ma non avevo il covid-19. Avevo avuto un’altra influenza durante la quarantena e non ho mai avuto coronavirus. Sono stati i giornlisti a interpretare male le mie dichiarazioni passate”.