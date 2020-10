ATP Cologne: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Tabellone di Quali – Cologne

(1) Koepfer, Dominik vs Otte, Oscar

Karlovic, Ivo vs (8) Polmans, Marc

(2) Harris, Lloyd vs Gojowczyk, Peter

(WC) Molleker, Rudolf vs (6) Giron, Marcos

(3) Ruusuvuori, Emil vs Jung, Jason

Hoang, Antoine vs (7) Barrere, Gregoire

(4) Sugita, Yuichi vs Laaksonen, Henri

(WC) Masur, Daniel vs (5) Uchiyama, Yasutaka

1. Ivo Karlovicvs [8] Marc Polmans2. [1] Dominik Koepfervs Oscar Otte3. [2] Lloyd Harrisvs Peter Gojowczyk4. [WC] Rudolf Mollekervs [6] Marcos Giron

MKG 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Daniel Masur vs [5] Yasutaka Uchiyama

2. [4] Yuichi Sugita vs Henri Laaksonen

3. [3] Emil Ruusuvuori vs Jason Jung (non prima ore: 14:00)

4. Antoine Hoang vs [7] Gregoire Barrere